annonse

annonse

Framtiden i våre hender krever at Oljefondet går ut av Exxon Mobil og Chevron. De bekjemper klimaendringer og jobber for å utvinne olje.

– Vi ønsker at hele Oljefondets portefølje skal være i tråd med målene i Paris-avtalen. Noen andre investorer, som Storebrand, har valgt å ekskludere selskaper som jobber tydelig mot målene i Paris-avtalen, sier Embla Husby Jørgensen fra Framtiden i våre hender til Vårt Land.

Les også: Professor vil skrote handlingsregelen: – Bruk 1000 milliarder kroner av Oljefondet til klimaomstilling

annonse

I følge Influence Map og Climate Action 100+ har Oljefondet investert i hele 12 av de 20 selskapene som er mest aktive i lobbyarbeid mot klimatiltak. Helt på bunn fant Jørgensen Marathon Petroleum. I dette selskapet eier Oljefondet 1,20 prosent, og det er en økning fra 2019 på 0,16 prosent. Marathon Petroleum driver aktivt og negativt lobbyarbeid mot reguleringer som skal stanse klimaendringer. De støtter heller ikke overgangen til fornybar energi. Marathon Petroleum har medlemskap i flere industriforeninger som typisk driver lobby mot amerikanske klimareguleringer.

På topp tyve-listen fant hun også oljeselskapene Chevron og Exxon Mobil. Der eier Oljefondet 1,07 prosent i Chevron, og 0,92 prosent i Exxon Mobil. Om Exxon Mobil skriver Influence Map at selskapet er imot de fleste former for klimareguleringer, og har en energipolitisk agenda for å akselerere utviklingen av fossil energi. Exxon Mobil er også medlem av industriforeninger som er aktive imot klimapolitikk globalt. Chevron er motstander av klimamotiverte reguleringer, og er en pådriver for å øke olje- og gassproduksjon.

Les også: MDG-Bastholm takker oljearbeiderne for Oljefondet

annonse

Embla Husby Jørgensen mener at de 20 selskapene som mest motarbeider klimahandling kommer til å tape penger hvis verden når klimamålene. Derfor er det viktig at Oljefondet bruker sin eiermakt til å påvirke en rask omstilling.

– Vår vurdering av porteføljen deres er at fondet er mer investert i selskaper som har lite til ingen realistiske planer om å kutte utslipp og mindre i selskaper som har slike planer. Vi mener fondet må ha en dreining over til selskaper som har realistiske planer i tråd med 1,5-gradersmålet, sier Jørgensen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474