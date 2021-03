annonse

annonse

Timer før Meghan og Harrys intervju sendes på fjernsyn, hadde dronning Elizabeth sin egen TV-opptreden. Men hun unnlot å nevne det omdiskuterte intervjuet som «alle» nå snakker om.

– Jeg skjønner ikke hvordan de kan forvente at vi bare skal være stille, om det er slik at kongehuset spiller en aktiv rolle i å fremme løgner om oss, sier hun i et klipp fra et intervju med Oprah Winfrey som sendes natt til søndag norsk tid.

Buckingham Palace kunngjorde tidligere at de undersøker anklager om at Meghan mobbet ansatte ved kongepalasset da hun var i Storbritannia.

annonse

Meghan omtaler anklagene som et karakterdrap og et forsøk på å fremme et «fullstendig usant narrativ». Her er et klipp.

Den amerikanske TV-kanalen CBS betaler Oprah Winfreys produksjonsselskap, Harpo, et sted mellom 60 og 77 millioner kroner for rettighetene til intervjuet hertuginne Meghan Markle og prins Harry, skriver Wall Street Journal.

annonse

Forventningene driver også reklameprisene i taket. CBS skal ha bedt om 325.000 dollar for en 30-sekunders reklamespott, eller rundt 2,8 millioner kroner, skriver Kampanje.no.

– Du har sagt noen ganske sjokkerende ting her, sier Oprah Winfrey til Meghan Markle i intervjuet.

Taus

Dronningen og andre medlemmer av den britiske kongefamilien var å se på fjernsyn i forbindelse med feiringen av Commonwealth Day søndag.

Elizabeths tale ble i år gransket for tegn til kritikk av Meghan og barnebarnet prins Harry, som har trukket seg fra det britiske kongehuset og flyttet til USA, skriver NTB.

Den britiske TV-kanalen Sky News melder at intervjuet, som sendes på amerikansk fjernsyn natt til mandag, kan bli «en ubehagelig opplevelse» for Windsor-familien.

annonse

Dronningen talte om utfordringene og motet utvist under pandemien, men fremhevet også viktigheten av «å være dedikert til sin plikt».

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474