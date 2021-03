annonse

– Et viktig poeng i revolusjonært, parlamentarisk arbeid er hvordan dagspolitikken styrker folks kampkraft eller ikke. Jeg mener at Rødt i det aller, aller meste fører en kamp som gjør det.

Torstein Dahle er et kjent ansikt fra Bergenspolitikken, der han i en årrekke satt i bystyret. Han var leder for partiet Rødt fra stiftelsen i 2007 til 2010. Før det var han leder for forgjengeren Rød valgallianse (RV) fra 2003.

Rødt-veteran Torstein Dahle går ifølge Klassekampen ikke med på at partiets overhaling av programmet innebærer å gjøre Rødt «mindre radikalt og mer realistisk».

– Går vi en del år tilbake i tid, inneholdt nok arbeidsprogrammet poster som ikke var spesielt realistisk å få gjennom den kommende perioden. Men det var likevel saker vi jobbet for. Et viktig poeng i revolusjonært, parlamentarisk arbeid er hvordan dagspolitikken styrker folks kampkraft eller ikke. Jeg mener at Rødt i det aller, aller meste fører en kamp som gjør det.

