annonse

annonse

Shamima Begum var en av 500 kvinner som reiste fra Europa for å leve under islamske lover.

IS-brudene tror på IS-ideologien; mange av dem kjemper nå for å komme tilbake til Europa. Disse utgjør en stor fare for nasjonenes sikkerhet. Shamima hadde nok ikke forutsett dette da hun som 15-åring rømte til IS-herjede Syria. Den islamske statens krigere trengte kvinner å gifte seg med for å lage barn og vaske huset. Da IS ble oppløst, ble mange av de såkalte IS-soldatene drept eller fengslet. De kvinnene som ikke har rømt tilbake til hjemlandene holdes i ulike leire.

Shamima Begum er uønsket i både Bangladesh og UK. Alle hennes barn er døde og hennes ektemann er fengslet. I Norge pågår det akkurat nå en rettsak mot en norsk-pakistansk IS-kvinne. Den terrortiltalte Sumaira Ghafoor har barn med jihadisten Bastian Vasquez også kjent som Abu Safiyyah. Han var naboen min i mange år og lillebroren til en tidligere venninne.

annonse

Vasquez ble etter hvert svært engasjert i moskeen i Skien, og besøkte mine fedre sjeldnere. Miljøet rundt ham i Skien har avlet flere terrorister, blant annet Ahmed Bashir. Bashir bodde også på Gulset, og han gikk i klassen under meg på Gulset Ungdomsskole. Bashir var en partygutt, fotballtalent og “damemagnet”. Han var svært populær blant de norske jentene og hadde en periode, ifølge enkelte på Gulset, den vakreste jenta. Han var også populær blant de somaliske jentene.

Finnes det et land for IS-konene?

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474