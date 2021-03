annonse

Biden ble historisk: Første president som ikke har avholdt pressekonferanse på sine første 30 dager. Topp-republikaner spekulerer om visepresident Kamala Harris kan ta over for 78 år gamle Joe Biden i nær fremtid.

Joe Biden har satt noen rekorder etter han ble innsatt som president. Han er den første presidenten i historien som ikke har avholdt en pressekonferanse på de første 30 dagene i Det hvite hus. Det har nå gått mer enn 45 dager.

Det er flere som har reagert på at Biden nekter å møte journalister. En av de er CNNs Jake Tapper.

CNN-ankeret skrev på Twitter at Bidens «15 siste forgjengere alle holdt en formell solo pressekonferanse innen 33 dager etter innsettelsen».

.@Kevinliptakcnn notes that an analysis of the past 100 years shows President Biden’s 15 most recent predecessors all held a formal solo press conference within 33 days of taking office. Biden has not and it’s day 42. — Jake Tapper (@jaketapper) March 3, 2021

Det vakte også oppsikt da Det hvite hus kuttet videosendingen under et virituelt møte da Biden sa at han «var klar til å ta spørsmål».

Topp-republikaner Matt Gaetz ble intervjuet av Fox News i helgen der han refset Biden for å ikke avholde pressekonferanser og antydet at visepresident Kamala Harris kan ta over som president innen kort tid.

– Du må lure på om overgangen til Harris allerede har begynt. Joe Biden har tatt flere sovelurer enn spørsmål fra journalister. Joe Biden har hatt flere angrep på Syria enn han har hatt pressekonferanser, og så må du spørre de progressive velgere, er dette virkelig hva du forventet?, sa Gaetz i intervjuet du kan se under.

Det spekuleres i om rådgiverne til Biden er io tvil om han kan takle en pressekonferanse hvor spørsmålene ikke er forhåndsgodkjent og blir stilt av «vennligsinnede journalister».

– Rådgiverne hans har null tiltro til at presidenten kan takle spørsmål fra andre en håndplukkede reportere, sa reporter Joe Concha i et intervju i forrige uke.

