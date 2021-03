annonse

annonse

Enkelte reagerer på bruk av sexistisk retorikk for å skaffe oppmerksomhet på kvinnedagen.

Fastfood-kjeden Burger Kings britiske divisjon møter kritikk etter en Twitter-post der de forsøkte å kaste lys over en kjønnsmessig ubalanse i restaurantbransjen, ved hjelp av en provokativ tekst, på kvinnedagen 8. mars.

– Kvinner hører hjemme på kjøkkenet, tvitret Burger King UK.

Vil ha flere kvinnelige kokker

I etterfølgende poster påpeker kjeden at dette dreier seg om mangelen på kvinnelige kokker i restauranter.

– Bare 20 prosent av alle kokker er kvinner. Vi har et oppdrag om å forandre kjønnssammensetningen i restaurantbransjen ved å myndiggjøre kvinnelige ansatte med muligheten til å gjøre en kulinarisk karriere.

We are proud to be launching a new scholarship programme which will help female Burger King employees pursue their culinary dreams!

— Burger King (@BurgerKingUK) March 8, 2021