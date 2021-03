annonse

Innen mandag kveld hadde videoen 198.000 retweets og 42.000 likes.

Det var i en butikk i kjeden Bath & Body Works i Arizona at slåsskampen mellom en kunde og ansatte brøt ut. Det er noe omstridt hva foranledningen var. Kvinnen som filmet videoen heter Genevieve Winslow, og hun hevder at opptrinnet skjedde etter at en kvinnelig kunde begynte å krangle med en annen etter å ha stått for nær.

Winslow hevder ansatte prøvde å roe situasjonen, men at kvinnen ble krakilsk, skriver Fox News. Dermed oppsto basketaket.

A whole fight just happened at bath & body works 🤣🤣🤣🤣🤣 I’m dying pic.twitter.com/ocumzj8G9f — Genevieve (@gendenslow) March 6, 2021

