Fremskrittspartiet fremmer forslag i Stortinget for å hindre Islam Net i å drive et religiøst «aktivitetssenter» for barn og unge i Groruddalen i Oslo.

Kommunene må få sterkere lovhjemmel til å gripe inn for å stanse virksomhet og fritidsaktivitet mot barn og unge som anses å ha en klart integreringshemmende effekt, går det fram av forslaget, som omtales av VG og Vårt Land.

Frps innvandringspolitiske talsperson, Jon Helgheim, mener et slikt senter vil være det stikk motsatte av god integrering.

– Det vil være klart integreringshemmende. På lignende tiltak bruker barn og unge nesten all sin fritid der. Hvis barn og unge bruker nesten all sin fritid på et sted hvor det ikke snakkes norsk, eller hvor man ikke bryr seg nevneverdig om det norske samfunnet, bør det forbys, sier Helgheim til Vårt Land.

Juridisk fagmedarbeider, Mahir Osman, mener Helgheims forslag er «hårreisende».

– Forslaget viser at Frp ikke respekterer grunnleggende menneskerettigheter. I Norge respekterer vi religionsfriheten. Det innebærer at alle norske borgere er frie til å dyrke sin tro uten statlig inngripen. Hvorvidt dette skjer i en moské eller en kirke, på norsk eller urdu, eller i koranskole eller søndagsskole, har ingenting å si, skriver han i en e-post til VG.

Oslos byrådsleder, Raymond Johansen, har varslet at han vil ha et møte med justisminister Monica Mæland (H) om saken.

