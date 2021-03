annonse

Frp-politikere mener økende bruk av barnehijab bidrar til å legge press på mer liberale muslimer som ønsker å bli integrert i Norge.

Fremskrittspartiets stortingsrepresentanter Siv Jensen, Sylvi Listhaug, Jon Helgheim og Silje Hjemdal foreslår i forbindelse med kvinnedagen 8. mars å innføre et nasjonalt forbud mot hijab i barnehage og grunnskole.

– Hijaben symboliserer verdier som bryter radikalt med de liberale verdiene Norge er bygget på. Plagget legitimeres i islam som en aktiv handling for å unngå å vekke lyster hos det motsatte kjønn da kvinners hud, kropp og hår er å anse som seksuelle objekter. Barnehijab representerer således en seksualisering og et syn på barn som ikke er forenlig med norsk lov, samt at tildekkingen er et av de mest synlige formene for sosial kontroll av barn som ikke hører hjemme i Norge, skriver forslagsstillerne.

Integrering

Frp-politikerne frykter at den økende bruken av hijab blant barn medfører vanskeligere kår for mer liberale minoritetsmiljøer.

– Stigmatiseringen av jenter uten hijab er tiltagende, de stemples som dårlige muslimer og urene og for vestlige. Fedre blir trakassert for å tillate at jenter går uten hijab, at de ikke har tilstrekkelig kontroll over egne døtre og deres kyskhet. Familier som viser vilje til integrering, blir motarbeidet og hetset og i verste fall utstøtt fra nærmiljøene, storfamilien og nettverkene. Mange bøyer av for presset, fordi det fremstår som den enkleste løsningen, skriver de.

