Det er frigjøring her og frigjøring der. Ja selv språket vårt skal endres og tilpasses et kjønnsnøytralt samfunn. Alfahannen med hår på brystet har krøpet tilbake til hulen sin og gjemt seg i skam.



Det startet på 1970-tallet der de første modige mannfolkene torde å ta plass bak barnevognen og kom trillende alene med avkommet. Det var ikke måte på oppslag i nyhetene. Den myke mannen hadde inntatt vårt samfunn.



Og forstå meg rett. Jeg er helt for dette, det var en bra og god endring som var etterlengtet i likestillingens ånd. Klart vi mannfolk måtte «manne» oss opp og kunne ta del i bleieskift, matlaging og annet husarbeid. Det skulle bare mangle om ikke vi ble likestilt kvinnen.



Så kom frigjøringen og vi kunne observere homofile gå hånd i hånd gatelangs og kysse på hverandre. Det var hakket vel drøyt for mange og aksepten satt langt inne. Noe den fremdeles gjør hos en del.

Det må vi bare akseptere – ikke alle er like åpne for endringer av det man har levd et langt liv etter. Det mangfoldet som hylles må også omfatte at en tillater motforestillinger mot endringer. Ellers er det ikke mangfold, men enfold.



Så kom hen og kjønnsløse titler i fleng for de som ikke lenger følte de passet inn naturlige båser. Og dette bøyer nå hele samfunnet av for. Ja, en hel verden bøyer seg for et fåtall som ikke skal bli krenket. Det er så en lurer på hvor den sunne fornuften tok veien.



Ombudsmann, lensmann, ja selv jordmor skal de endre på. Fødeforelder er jo bare ett av forslagene som har dukket opp fra vårt overivrige språkråd. Det er så man lurer på om «man» må ha en død mann om bord i en båt for å bruke dødmannsknappen….



Hysteriet etter å tilfredsstille de få har tatt helt av. Det er ikke lenger sunn fornuft som råder. Det er populisme og en trend som ikke henger på greip.



Ja, og så film og TV-serier. Dagens underholdning er en smørje med kliss der man i annenhver scene får klint opp i trynet en smørje av LGBTIQ og hele alfabetet og annet kliss som inngår i å være woke og en moderne «mann». Clinteren roterer i graven og han er ikke engang død. Samme med Sly, Bruce, Jason, The Rock, Arnie og Andrew Dice Clay! De var og er Mannfolk med stor M på lerretet.



Jeg tror ikke de hadde blitt sett død ei en slik smørje som deler av Hollywood pusher på oss. Det virker i det hele tatt mot sin hensikt å produsere slikt søppel.



Forstå meg rett Jeg finner like gjerne frem stoppenål og tråd for å lappe noen utgåtte ullsokker. Eller setter meg ved symaskinen for å lappe en bukse. Det er ikke feminisme eller i likestillingens ånd, det er rett og slett praktisk kunnskap om ikke man skal «dø foran brødboksen». Samme som det er praktisk å kunne reparere en vaskemaskin, en forsterker eller skifte bremser og hjullager på en bil. Det er nyttig kunnskap om ikke man skal stå der hjelpeløs som et «kvinnfolk» den gangen ting ikke lenger fungerer som det skal.



Jeg savner som sagt mannfolket i filmene. Ja, en mann med stor M.

