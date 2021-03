annonse

En 31 år gammel kvinne ble mandag dømt til tre års fengsel for å ha brakt barnet sitt med seg til ekstremistgruppen IS i Syria, ifølge NTB.

Under dekke av å skulle på ferie i Tyrkia, skal kvinnen i 2014 ha tatt med sitt to år gamle barn til en IS-kontrollert del av Syria.

Guttens far, som i dag har eneomsorg for barnet, var ikke klar over at morens egentlig planer.

Kvinnen ble mandag dømt til tre års fengsel for å ha tatt med barnet til Syria mot farens vilje. Tingretten i Lund så helt bort fra kvinnens forklaring om at hun ble holdt fanget av gruppen mot sin vilje, skriver SVT.

Kvinnen er mistenkt for krigsforbrytelser i en separat etterforskning der det ennå ikke er tatt ut tiltale.

