I flere år har jeg merket at spenningsnivået blant mennesker øker. Familiemedlemmer og venner kan oppleve steilere fronter. Verbale hersketeknikker går foran faktaorientering. USA risikerer å bli tatt på senga av krefter for få er bevisst over.

Nå lurer jeg på om noe kan forklares gjennom fenomener som har vokst fram med postmodernismen. I det landskapet finner vi identitetspolitikk, interseksjonalitet og woke-isme. Nesten ingen av dem jeg har spurt, har hørt om disse fenomenene som jeg helst plasserer i kategorien trossystemer. Woke betyr å ha våkna til å se. For å bli «frelst» trenger man å se at det er samfunnsstrukturene og språket som skaper diskriminering og lidelse, ikke individene i strukturene. Dette har sterkest utbrudd i USA, men vi ser tendenser i Skandinavia.

Postmodernismen …

… kom etter modernismen, som kort sagt er tida for rasjonell kunnskap. Religionene fikk mindre makt mens forskning og utdanning skjøt fart. Demokratier og menneskerettigheter så sitt lys i vestlige land. Samtidig ble store folkegrupper avhengige av pengesterke initiativtakere for å sikre seg levebrød. Noen opplevde seg som ofre for markedsøkonomien. Etter hvert ble også kunnskap sett på som en maktpyramide, med den akademiske eliten på toppen.

Postmodernismen kan være motreaksjoner mot samfunn som delte seg i flere nye grupperinger enn den gamle med adelskap og bønder. Kulturell og rasemessig blanding har økt med utviklingen, ikke minst de siste tiårene. I jordbrukssamfunnet så de i det minste konsekvensene av egen innsats. Etter hvert ble postmodernistiske tanker attraktive for ungdommer som reaksjon på konsum og materialisme. Dens idealistiske mål kunne møte en lengsel etter mening.

Kan avstanden til naturen være årsak til at postmodernistene ble skeptisk til at objektiv kunnskap finnes? De mener at språket konstruerer både den fysisk observerbare verden, individet og samfunnet. Til og med observerbare og genetiske forskjeller mellom grupper av mennesker og kjønn ansees som sosiale konstruksjoner. Slike tanker har fått innpass i norske barnehager! En far ble korrigert da han sa at han og sønnen skulle på guttetur. Slikt sier man ikke lenger.

Postmodernistisk teori sier at ingen kulturelle normer kan sies å være bedre enn noen andres. Siden hver kultur fungerer ut fra sine særegne kunnskapskonsepter, er meningsfull kritikk av en kultur umulig. Slikt tankegods gjør kulturkritikk umoralsk, hatefull og rasistisk. Nå har den franske utdanningsministeren, Vidal, skapt storm fordi hun vil granske hvor sterkt islam-venstre-alliansen står i studentmiljøene.

Definert som undertrykte grupper er rase, klasse, immigrasjonsstatus, kjønn, seksuelle minoriteter, religion, mennesker med fysiske eller mentale avvik som kroppsstørrelse og spiseforstyrrelse. I stedet for å se på at noens adferd kan skape problemer, så plasseres skylden på systemet de opererer i. Fokuset på språkets makt er sterkt i alle ledd.

Den indiske filosofen Krishnamurti har sagt at det å observere uten å vurdere er menneskets største kunst. Med det mener han at vi vanskelig kan oppleve noe uten å tolke det gjennom et innlært filter, eller det psykologen Piaget kalte skjema. Skjemaene skaper nevronforbindelser i hjernen gjennom læring. Derfor kan det være vanskelig å endre syn på religion, politisk ståsted og hvordan vi relaterer oss til andre mennesker. Vi kan merke tilfredshet når de samsvarer med egne skjemaer og frustrasjon eller sinne når de kolliderer.

Nå spørs det hvor sterkt grep postmodernismen har tatt på menneskeheten, men før mønstre kan endres, må vi klare å se dem.

Interseksjonalitet

Nylig så jeg en TED-talk med en svart amerikansk kvinne som forklarte begrepet interseksjonalitet. Først viste hun en kvinne som ble avvist på en industriarbeidsplass med hvite menn. De ville ikke ansette henne der. Så prøvde hun å få arbeid på et kontorlandskap med bare hvite kvinner. Hun fikk avslag. Så viste hun en serie med politivold der hvite politimenn utførte vold mot svarte kvinner. Hennes postmodernistiske blikk så bare problematikken hvit-svart. Når det gjaldt arbeidsplassene fra et halvt århundre siden, kan kjønns– og rasemessig diskriminering ha vært hovedforklaring, men når hvite politimenn går løs på svarte kvinner nå, vil det trolig være andre faktorer inne i bildet.

Interseksjonalitet er en tolkningsmodell som kan brukes når mennesker med to eller flere minoritetskjennetegn møter hindre. Da kan vedkommende være ute av stand til å bedømme hvilken identitet som blir diskriminert. Opphavskvinnen til interseksjonalitet er rettsprofessor Kimberle Crenshaw. Interseksjonalitet handler ikke om å skape en rangering mellom mennesker, men å ta flere hensyn og være bevisst på privilegier. Antirasisme og klassekamp må ha et kjønnsperspektiv, sier feminister i Norge. Gjennom å inkludere flere av de marginaliserende faktorene kan det skapes bedre løsninger. Hvorfor ekskluderes da andre relevante faktorer? For å studere et fenomen som menneskets psyke i dybden, trenger vi å se mange parallelle mønster som behov og følelser, arv og miljø. Evolusjonspsykolog Gad Saad mener at postmodernistene avviser visse fakta. De kan derfor ikke bygge konsensus mellom de ulike perspektivene, slik identitetspolitikerne mener. I stedet går de til angrep på deler av realitetene. Med det går vi glipp av å formulere og finne løsninger som er til menneskers beste.

Ideen om interseksjonalitet har tatt steget fra akademia til politikk og aktivisme både globalt og lokalt. I sin kamp for sosial rettferdighet, ville Grenshaw ha stipend til fargede for å utjevne ulikheter. Hva opplever asiatene når de må ha bedre karakterer enn fargede for å komme inn på universiteter i USA?

Om å bruke identitetspolitikk for å skape endringer

I en samtale mellom forfatter Mike Gonzalez og journalist Joshua Phillip hevdes at første betingelse for å gi styrke til identitetspolitikken, er å overbevise mennesker om at de er ofre og at andre er overgripere. Det motiverer til å agere på vegne av revolusjonen. Folkene fra Latin-Amerika var i utgangspunktet ikke særlig opptatt av gruppeidentitet fordi de ikke opplevde seg som marginaliserte. De hadde sine individuelle strategier og mål og oppfattet seg som hvite. Når de oppdager at de kan ha fordeler av å definere seg som hispanics, lar noen seg overtale til å bli med i trenden. Slagordet er: Du kan lykkes individuelt, men da støtter du et dårlig system. Da støtter du systemisk rasisme som gjør deg til offer. Systemet må derfor bekjempes. BLM-ledere sier det samme.

Den vanlige amerikanske middelklassen var for tilfreds til å gå inn i denne bevegelsen. Blant de fargede gruppene er det mer misnøye, og dermed enklere å finne deltakere til kampen.

Wokeisme

Woke står for å ha våknet til å se systemenes undertrykkende mekanismer og strukturer. De manipulerer med misnøye og harme samtidig som de appellerer til menneskers lengsel etter å være med på å skape noe større enn seg selv. Mennesker blir plassert i kategorier heller enn å bli sett som individer med behov for autonomi og kreativitet. Målet er kulturell marxisme med likt utkomme for alle. Det krever så sterke reguleringer av samfunnet at våre viktigste behov undertrykkes. Verdikonservative har tradisjon for like muligheter, og de vil beholde nasjonalstaten og et kapitalistisk system. Woke–bevegelsen ser det som nødvendig å rive ned for å oppnå sosial rettferdighet og likhet, men har de en bærekraftig grunnmur å sette den nye bygningen på?

Hvorfor er dette giftige ideer?

a) Deres marginalisering av definerte grupper skaper mer avstand heller enn å hindre diskriminering.

b) Kunnskap og kompetanse teller mindre enn identitet og plass i det interseksjonelle systemet.

c) De baserer seg på ensidige observasjoner.

d) Moralsk korrekthet kommer foran logikk.

e) De setter grupper opp mot hverandre.

f) De bygger på marxisme, en totalitær ideologi som undertrykker individets kreativitet og autonomi.

g) De skaper falske håp ved å hevde at mennesker kan fri seg fra virkelighetens lenker; alle kan få til hva de vil.

h) De er selvmotsigende i den forstand at intellektuell og samfunnsmessig vekst kan skje når universitetene har mer fokus på å skjerme studentene for krenkelser og avvise objektive observasjoner som noe reelt.

For å oppnå målene brennes det for fote i USA. Statuer rives og det kreves navneendring på bygninger. Hvorfor trenger kunsthallen Det Vita havet i Sverige skifte navn? Kunstprofessor Sara Kristoffersson gikk imot navneendring og ble derfor beskyldt for rasisme, hersketeknikker og for å avvise dialog om ulikhetsskapende strukturer. I Oregon finnes et program for lærere som vil ha rasisme bort fra matematikken.

Er det lov å si mørketid når Black Friday lyser av krenkelse? Hva når det går den andre veien, når Coca Cola holder hvithetskurs for sine ansatte? Kanskje burde colaen heller bli grå, for det er vel lettere å endre farge på en drikk enn å avlære det som store deler av menneskeheten ser i speilet hver dag?

Følgere av denne ideologien setter reglene, de dømmer, de bestemmer straffen og de utøver den blant annet ved ekskludering. Kanselleringskultur har blitt et kjent fenomen. De «gode» blir de voldelige. Kunstfagene tar noen steder opp studenter på grunnlag av identitet. Konservative studenter går rundt og er redde. «Jeg tør ikke skrive hva som skjer på campus i dag, for det kan straffe seg når jeg skal ut i arbeidslivet.»

Det starta med gode hensikter for så å bevege seg mot det totalitære. Sannhet og meningsmotstandere må ødelegges. Et eksempel på dette er Mike Lindell; en tidligere rusmisbruker som nå er en vellykka forretningsmann. Nå støtter han Trump, og derfor blir han straffet. 20 firmaer har sagt opp avtale med ham, og de angriper til og med hans arbeid for rusmisbrukere. Han sier i et intervju at flere millioner kan være skadelidende.

Hvor skal det ende når til og med det å kjøpe hvit hund er rasistisk?

