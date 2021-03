annonse

– Det er en måte å uttrykke tilhørighet på, på mine egne premisser. Ingen har bedt meg bære hodeplagg, det er selvvalgt.

Til Dagsavisen sier tidligere leder av Skeiv Verden, Nora Mehsen, at hun mener hijab for henne er et feministisk symbol. Hun er lesbisk muslim og tidligere leder av Skeiv verden

– Hodeplagget mitt er et feministisk symbol for meg. Det er en måte å uttrykke tilhørighet på, på mine egne premisser. Ingen har bedt meg bære hodeplagg, det er selvvalgt. Derfor blir jeg ganske irritert når jeg får høre at jeg ikke er frigjort før jeg tar det av. Eller at jeg ikke er anstendig før jeg har det på. Det er usolidarisk og lite feministisk å legge føringer for andre kvinner på den måten.

Hun mener samtidig det vitner om mangel på forståelse om vestlige kvinner bruker hijab som mote.

– For meg vil hodeplagget alltid være noe som er sterkt knyttet opp til min bakgrunn og kultur. Det er noe annet og noe mer enn mote.

