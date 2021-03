annonse

De vil prøve Miljøpartiet de grønnes politikk i rettssalen.

De vil ikke at parkeringsplassene i Gyldenløves gate skal forsvinne og bli erstattet med rød asfalt for sykkelfelt, skriver Avisa Oslo. Fremtidens Frogner Velforening (FFV) har hyret inn advokatfirmaet Sands. De har sendt brev til Statsforvalteren i Oslo og Viken, der de ba om en lovlighetskontroll. Statsforvalteren har besluttet å se på saken.

Velforening har hatt et spleiselag for å dekke kostnadene. «Det koster å slåss, både økonomisk og mentalt! Vi håper dere vil være med en runde til, slik at vi kan fullføre og betale for kampen.», skrev de på Facebook.

– Vi venter spent på hva Statsforvalteren skal si. Det er viktig for veldig mange, sier advokat Sofia Bjørck i advokatfirmaet Sands.

Bjørck mener at kommunen har gjort saksbehandlingsfeil og gjort seg skyldig i flere lovbrudd. Hun nevner at de ikke har sendt ut varsler til berørte beboere. De har heller ikke fått muligheter til å uttale seg. Kommunen har brutt forvaltningsloven, manglende rett til å bli hørt og manglende klagerett. Så har de brutt plan- og bygningsloven ved ikke utarbeide en reguleringsplan for prosjektene.

Oslo kommune derimot sier at sykkelveiplanen ikke er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og at det kun er å anse som en veiledende plan og et forslag til sykkelveietablering. De hevder også at sykkelveietableringene gjøres innfor etablerte reguleringsplaner, og etter gjeldende skiltvedtak.

– Planens overordnede karakter og beskrevne behov for tilpasninger på enkeltstrekninger tilsier at det ikke er en reguleringsplikt for planen som sådan. For tiltak på enkeltstrekninger gjør kommunen konkrete vurderinger av reguleringsplikten, skriver Byrådsavdeling for miljø og samferdsel i uttalelsen.

