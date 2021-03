annonse

President Donald Trump kommer til å bli husket for sitt oppgjør med «fake news».

USA har vært først ute med det meste. Det gjelder teknologi, kultur, månelanding og ikke minst moderne demokrati. Men hva har skjedd med sistnevnte, om en skal tro medias fremstilling?

USA har blitt sett på som mulighetenes land, der skopusseren kunne bli president. En smeltedigel der alle blir til amerikanere. Det begynte så smått med nybyggere på østkysten. Så ble de sterke nok til å gjøre opprør mot britisk overherredømme, og fikk sin egen grunnlov og et folkestyre. Men landet var ikke fritt for alle, det var et slavesamfunn. I nord ble slaveriet etter hvert avleggs. Men i sørstatene var slavesystemet grunnlaget for landbruket. Sørstatene eksporterte landbruksvarer og ville ha frihandel, mens nordstatene satset på industri og så på import som en trussel. Det endte med borgerkrig.

Folk fikk land, og kunne etablere gårder. Det skapte etterspørsel, slik at det vokste opp byer som leverte varer og tjenester. Etter hvert ble USA en stormakt, og til slutt en supermakt. I årene etter andre verdenskrig var limet i samfunnet sterkt, og da begynte borgerrettskamp og ungdomsopprør. Men det er over femti år siden.

Da Barack Obama ble valgt, utløste det en ellevill jubel. Også her hjemme på berget. Han fikk til og med Nobels fredspris, uten å ha skapt noe fred. Han var veldig sjarmerende og ikke minst veltalende, slik en jurist fra Harvard skal være. Men politisk var han for mange en stor skuffelse. De rike fikk det bedre, og de fattige følte at de ble glemt. Obama var en god politiker. Han lovet mye, men holdt få av løftene.

Det har oppstått nye skillelinjer. For eller imot globalisme. Den tradisjonelle industrien har blitt flyttet til lavkostland, der lønningene også er lave. Godt betalte jobber har forsvunnet. I bytte har man fått billige forbruksvarer. Noen tjener godt på det; andre opplever vanskeligheter. Vi ser den samme polariseringen også i Norge. Fabrikkene har blitt flyttet ut av landet, og det er et hardt press på de ufaglærte jobbene. Denne skillelinjen grep Donald Trump fatt i, han ville få industrien tilbake og gi folk arbeid.

Men det er få som jobber med hendene lenger, i alle fall blant de som har de «riktige» meningene. Slike som taler så varmt om et inkluderende samfunn, der alle skal få utfolde seg selv. Mens de ser ned på folk som jobber med hendene. De blir sett på som vulgære. Slike som gir sin stemme til Trump. Han som kaller media for «fake news» og sier at den politiske eliten er korrupt.

Trump hadde størst oppslutning i rurale strøk; Biden i urbane. Det er en polarisering mellom arbeidsfolk i distriktene og bedrestilte i byer. Vi ser noe av den samme utviklingen i Norge. Du har de som jobber i offentlig sektor eller i organisajonslivet. Men det er ikke de som bretter opp ermene og skaper verdier. Det har blitt en polarisering mellom de tærende og de nærende.

Trump ble som kjent ikke gjenvalgt, og nå er tiden inne for å ta hans ettermæle. Men det er noe man ikke glemmer så lett, og det er hans konsekvente omtale av media som «fake news». Han fikk dem til å vise det så tydelig. Det var et trist skue, og det var flaut å se på mediene. Det gikk etter ham som person, og det var sjelden de kommuniserte noe om hans politikk. Det var følelser, sterke følelser. Trump holdt mye av det han lovet. Han skulle få i gang økonomien, avslutte alle krigene og «Make America Great Again». Men det var mindre viktig enn hans uringule hår, rotete snakk og til dels negative fremtoning.

Man kan spørre om media kan ha vært med på å skape polarisering.

