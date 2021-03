annonse

Mener mange aldri burde studert.

Det er ikke første gang det skjer, ei heller siste: En professor går ut i media og bebreider studentene for tiltaksløshet – og får et ramaskrik tilbake.

I 2018 kritiserte UiO-professor Benedikte M. Høgberg sine jusstudenter for å forvente å kunne benke seg ned i auditoriet og få kunnskap «dyttet inn bak pannen». Og i 2019 foreslo UiB-professor Kai A. Olsen at flere studenter burde strykes.

Nå er det BI-professor Anne-Britt Grans tur. På Twitter undrer Gran seg over at studentenes karakterer gikk ned i 2020, til tross for at studentene hadde mer tid til å lese mens de sitter i corona-isolasjon på hybelen.

– Aldri har de hatt mer alenetid, men det ble spesielt mange dårlige eksamensresultater. Selv om undervisning var/er digital, og campus tidvis stengt, er det mulig å studere på egenhånd, mente Gran, og fikk raskt svar på tiltale.

Det jeg lurer på er hvorfor ikke studentene brukte korona-isolasjonen i 2020 til å lese pensum. Aldri har de hatt mer alenetid, men det ble spesielt mange dårlige eksamensresultater. Selv om undervisning var/er digital, og campus tidvis stengt, er det mulig å studere på egenhånd. — Anne-Britt Gran (@abgran) February 11, 2021

– Kan det ha sammenheng med at fremtiden fortoner seg enda mer usikker i en slik situasjon, og at man – mer enn ellers – behøve å se andre studere faget, og å gjøre det sammen for å oppleve et fellesskap, skrev brukeren «Bokstavkjekk».

– Nope. Penger og egentid er ikke lik motivasjon. Ensomhet påvirker mental helse som påvirker produktivitet / progresjon. Pluss utrolig endra livsvilkår og uforutsigbarhet. Da prioriteres overlevelse over studier, mente Maria.

Andre la derimot an en krassere tone.

– haha du e fette sjuk i hodet, heter det fra Alf Harald.

– Hvor empati løs er du. De sitter helt alene i en trang hybel og dår null økonomisk støtte fra staten. Hvor blåst går det ann å bli, skriver Andrea.

Mennesker er flokkdyr. Vi har det ikke greitt og er ikke på vårt beste når vi må være mye aleine med en skjerm. — Marte R Ulltveit-Moe (@marterum) February 11, 2021

– Er du helt seriøs, spør Rahman, som tilsynelatende ikke tror det han leser.

BI-professoren får imidlertid betinget støtte fra kommentator Eva Grinde i Dagens Næringsliv.

– Hvorfor insisterer sjefer på at alle må ha bachelor eller master? Det er dyrt, irrasjonelt og et problem for folkehelsen, sier Grinde. Hun mener det er gått automatikk i at arbeidsgivere etterspør bachelor- eller mastergrad, selv om slike kvalifikasjoner kanskje ikke er nødvendige for å utføre arbeidet.

– Gradskravet fungerer da som en grov sorteringsmekanisme for å være på sikre siden: Ok, hun har en grad, da kan hun snakke og skjønner it-systemer, resonnerer Grinde.

Grinde skriver videre at det er en kjensgjerning at universitetene de seneste tiårene er blitt masseinstitusjoner. På engelsk kalles det «massification», massifikasjon på norsk.

Gjorde bacheloren i vår med alle intervjuer og veiledninger digitalt. Sammen metodefaget, som hadde videoer fra 2015, og 4 webinarer. Dette var i perioder den sosiale kontakten jeg hadde. Det er mulig. — TurboTorill_uten_turbo (@TorillWiggen) February 11, 2021

Det er nettopp dette påståtte gradshysteriet – ifølge Grinde en «obligatorisk kvern» som alle må igjennom for å ha reelle muligheter på arbeidsmarkedet – som under COVID-19 har manifestert seg i form av at studentene rett og slett ikke klarer å studere.

De hadde i utgangspunktet ikke lyst til å studere, og når den sosiale biten i tillegg forsvinner, går mange studenter angivelig fra lite motiverte til fullstendig «i kjelleren».

– Studenter depper på hyblene. Men mange burde aldri studert, konkluderer Grinde.

Grinde peker på at nordmenn skyr sesongjobber og for den saks skyld alminnelig kroppsarbeid, herunder håndverksyrker. Men både staten, universitetene og næringslivet kan tjene på at flere dropper studier og heller blir rørlegger eller til nød jordbærplukker.

– Når enhver kontorjobb med respekt for seg selv også ser seg nødt til å kreve tre til fem års utdannelse, forutsetter vi som samfunn at alle er veldig like. Det skyhøye antallet nordmenn som står utenfor arbeidslivet og i stedet mottar trygd, antyder at det er vi ikke, avslutter Dagens Næringslivs kommentator.

