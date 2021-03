annonse

Professor Eric Papazian mener at journalister har en tendens til gi alle ting en ekstrem feministisk vinkling.

Han sier at kjønnene blir satt opp mot hverandre, der mennene får tildelt skurkerollen og kvinnene offerrollen. Som eksempel trekker han frem et intervju med bannskapseksperten Ruth Vatvedt Fjeld.

– Blant annet sier sistnevnte at fuck uttrykker en nedvurdering av kvinner, fordi ordet visstnok opphavlig betydde «å slå» (med pikken). Men hvem er det som veit det i Norge?, skriver Papazian Klassekampen, og sier det rett ut:

– For oss betyr ikke fuck noe annet enn å pule, og i norsk brukes ordet vel helst i slang som imperativ (Føkk politiet!) og adjektivisk partisipp (føkka i trynet). Ingen av disse bruksmåtene nedvurderer kvinner.

Les også: Kvinnebevegelsen føler seg stemplet som hatefulle: – Føkk terfer!

Eric Papazian har blant annet skrevet boken «Norsk talemål – lokal og sosial variasjon». At Fjeld tilsynelatende syns det er rart at kvinner «ukritisk forbanner eiget kjønnsorgan og slenger om seg med amerikansk fengselsslang», finner Papazian rart og mener at man ikke forbanner sitt eget kjønnsorgan om man kaller det ved sitt rette navn, nemlig fitte, istedenfor å bruke omskrivninger eller latin.

– Fitte er et sterkt bannord, kanskje det sterkeste vi har (likeså cunt i engelsk). Men, som journalisten spakt innvender, det gjelder også pikk og kuk(k), skriver Papazian, og legger til:

– Til dét svarer Fjeld at de er verken så frekvente eller så nedvurderende. Da har hun ikke vært på brakka i rekruttskolen.

Men at banning brukes til å nedvurdere kvinner, er feil, sier professoren, og forteller at bruk av forbudte/stygge ord (tabuord) har to funksjoner. De å gi utløp for sinne og frustrasjon. Eller å «forbanne» eller skjelle ut folk ved å kalle dem stygge eller negative ting.

– Det nærmer seg krenkomani å se noe kvinnediskriminerende i disse to funksjonene, mener han.

