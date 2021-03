annonse

NTB melder at to kvinner som ankom Sverige med fly fredag, etterforskes for krigsforbrytelser. De to skal ha sittet fengslet utenfor Damaskus og er utvist fra Syria.

Ifølge SVT ble begge kvinnene og barna deres smuglet ut fra den kurdiskdrevne Al-Hol-leiren nordøst i Syria for rundt et år siden. Kvinnene, omtales som «IS-kvinner» i svenske medier, ble senere pågrepet av den syriske hæren og satt i et fengsel utenfor Damaskus.

Ifølge det svenske utenriksdepartementet er de utvist av det syriske regimet.

Da de ankom Arlanda utenfor Stockholm fredag, ble de møtt av den svenske sikkerhetstjenesten Säpo, politiet og sosialtjenesten.

