– Det er en forventning om at kvinner skal ha langt hår.

Avisen peker på at mektige kvinner som Erna Solberg, Siv Jensen og Skei Grande gjerne har kort hår.

– Det korte håret var et politisk statement for Hulda Garborg. Det er det blitt for meg også. Det handler om å frigjøre seg fra et skjønnhetsideal, sier Grande.

Ifølge avisen er det nå færre som har kort hår, noe Grande også selv mener å registrere. – Man bryter med et skjønnhetsideal dersom man har kort hår. Siden tidenes morgen har kvinners hår vært diskutert av menn. Vi må ta et oppgjør med holdningene våre. Alle som én, sier Grande. Kjetil Rolness reagerer: – Hva forteller det om NRKs dømmekraft at de publiserer dette søppelet?

