– Det er nærmest ufattelig at Solberg kan si tvert nei til noe sånt. For det er nemlig et meget sjenerøst tilbud den israelske statsministeren gir oss nordmenn.

Tidligere tirsdadg kom det frem at statsminister Erna Solberg har avslått en personlig invitasjon fra Benjamin Netanyahu til å være med på det samme møtet som Danmark og Østerrike deltok på om et samarbeid om corona-vaksiner.

Israel har selv organisert vaksineringen av egen befolkning, og er landet i verden som har fullvaksinert en størst andel av befolkningen. Norge, som lent seg på EU i vaksineinnkjøp, ligger langt bak. EUs vaksineavtaler har fått sterk kritikk fra flere hold.

Ifølge Dagens Næringsliv ble Norge invitert med på et omfattende samarbeid om utvikling og produksjon av vaksiner med Israel i et brev fra statsminister Benjamin Netanyahu 4. februar. Dette takket Norge nei til.

Han viser til at blant de fremste i verden på medisinsk forskning og Benjamin Netanyahu beskriver i brevet hvordan landet nå holder på å utvikle to ulike vaksiner.

– Antallet nordmenn som har fått minst et stikk fra desember frem til nå tilsvarer det tallet Israel klarer å vaksinere på under to dager. Likevel har vår statsminister altså frimodighet til å avslå et slikt supertilbud, skriver Selbekk. Han skriver at han håper det ikke har noe å gjøre med anti-israelske holdninger.

– Men den nagende tvilen, den er der. Såpass ærlige må vi være, slår Selbekk fast.