Det internasjonale arbeidet mot Qatar-VM har gitt positiv utvikling i landet, mener LO-topp Trine Lise Sundnes. Hun vil ikke støtte en boikott av mesterskapet.

– Det er bra at fotballklubber setter søkelys på dette, men jeg er redd det er for sent. Trusselen om boikott ville kanskje hatt en effekt om den hadde kommet i 2013, sier Sundnes, som leder LOs internasjonale avdeling, til Bergens Tidende.

Siden 2010 har Den internasjonale fagforeningen ITUC, som LO er en del av, jobbet for forbedre arbeidernes situasjon i Qatar.

De satte fem krav da VM-tildelingen var et faktum, blant annet avskaffelse av kafala-systemet. Systemet krevde at gjestearbeidere måtte ha arbeidsgiverens tillatelse for å kunne forlate landet eller bytte jobb. Systemet ble avskaffet i 2016.

– Vi i fagbevegelsen har jobbet for å avskaffe dette systemet lenge. At vi nå kunne bruke fotball-VM for å få det til, er kjempebra, sier Sundnes.

Også andre krav, blant dem innføring av minstelønn, er oppnådd.

Sundnes er samtidig klar på at de fremdeles gjenstår å se hvor stort gjennomslaget i praksis blir.

– En ting er å få på plass regulering, men ingen vet hva skjer når stadionlysene skrus av og folk reiser hjem. Det vil vi følge opp, sier hun.

