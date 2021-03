annonse

Moralpolitiet i minoritetsmiljøer frykter at døtrene blir «for norske».

Minoritetsrådgiverne Kristin Maaseide og Gry Tangstad fra Agder har sett en utvikling under coronapandemien som bekymrer dem. Flere jenter gifter seg svært tidlig – noen ganger også før de er myndige.

– Ekteskapene blir inngått etter religiøse regler, og blir ikke registrert av offentlige instanser. Mange gjør dette for å komme vekk fra kontrollerende foreldre. Andre for å få lov til å være sammen med kjæresten sin, eller for å unngå ryktespredning. De forteller oss ofte at de er forlovet eller samboere. Da betyr det som regel at de har inngått et religiøst ekteskap, sier Maaseide til Fædrelandsvennen.

De to rådgiverne understreker at ekteskapene stort sett ikke går bra, og at jentene går fra kontrollerende foreldre til kontrollerende ektemenn.

– Og mange slutter på skolen og blir gravide. Etter et knapt år er de i full gang med familielivet. Min bekymring er at dette fører til en tapt ungdomstid og at det stopper integreringsprosessen fordi noen ikke fullfører skolen og får liten kjennskap til hvordan samfunnet fungerer, forteller Gry Tangstad.

Begrenset frihet

Minoritetsrådgiverne påpeker at negativ sosial kontroll begrenser minoritetskvinners frihet. Det innebærer at jentene ikke får snakke med gutter uten lov, at de ikke får ta den utdannelsen de vil, at de ikke kan ha de vennene de ønsker seg, at de ikke kan bytte religion eller kaste hijaben, eller at de ikke kan ha sex før ekteskapet. Brudd på disse normene medfører ryktespredning, der selv en falsk historie kan få status som sannhet, og bringe skam over jentenes familier. I disse tilfellene kan en av konsekvensene være æresvold.

Det er vanskelig å vite hvor utbredt sosial kontroll er, men tall over henvendelser til minoritetsrådgiverne gir likevel et inntrykk av situasjonen. I løpet av 2020 hjalp rådgiverne til i 723 saker, hvorav de fleste dreide seg om negativ sosial kontroll, samt vold og trusler.

Flest syrere

Det er flest jenter som søker hjelp, og i 2020 gjaldt de fleste av sakene personer med opprinnelse fra Syria, Somalia, Irak og Pakistan. Den siste tiden har det vært en overvekt av syrere som har tatt kontakt med rådgiverne i Agder.

– En rød tråd i henvendelsene handler om identitet. Vi kaller det transnasjonal virkelighet. Man står i en skvis mellom forventninger fra hjemlandets kultur i møte med det norske samfunnet. Moralpolitiet forsøker med alle midler å hindre at ungdommen blir «for norsk».

