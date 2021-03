annonse

– Vi registrerer at regjeringen satser alle kort på EU.

Erna Solberg redegjorde tirsdag om regjeirngens corona-tiltak. Her forsvarte hun blant annet regjeringens plan for vaksineringen og hevdet at det ikke vil være mulig å skaffe vaksiner raskere.

Men vaksinestrategien får kritikk fra Senterpartiet og Fremskrittspartiet.

– Folk er oppgitt over at vaksineringen går seint. Vi registrerer at regjeringen satser alle kort på EU, sa hun og viser til at land som skaffet enkeltavtaler ligger langt foran i vaksineringen enn Norge og EU. Hun spurte også om hvorfor Norge ikke slutter seg til det dansk-østerrikiske initiativet om vaksinesamarbeid med Israel.

Senterpartiets Marit Arnstad refset også regjeringens samarbeid med EU og antydet at regjeringen tilbakeholder informasjon.

– Det må være full åppenhet og ærlighet om de valgene som ble tatt, sa hun og krevde svar på hvordan regjeringen har gått fram for å skaffe vaksiner.

