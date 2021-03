annonse

annonse

USAs tidligere utenriksminister og demokratenes presidentkandidat i 2016 mener at de fleste republikanere sverger troskap til Trump og ikke USA.

Clinton kom med kommentarene mandag under et intervju på «Washington Post Live», hvor hun uttrykte engstelse over et republikansk parti som hun mener har blitt en kult av tidligere president Donald Trump.

– Republikanerne har spist sine egne. Jeg lurer på hvilket råd, om noen, du vil gi til kongresskvinne Liz Cheney fra Wyoming – i håndteringen ikke bare av Donald Trump og kritikken fra ham, men også hans tilhengere i kongressen?, spurte intervjuer Jonathan Capehart.

annonse

Les også: Amerikansk journalist: – Trump er en «Führer» for republikanerne

– Vel, først vil jeg si at jeg ikke vil skade Liz Cheney, men jeg var utrolig imponert over styrken hennes i å stå opp mot det som hadde blitt initiert av Donald Trump, et angrep på Kongressbygningen av den da sittende presidenten i landet vårt, som var så opprørende. Virkelig, representant Cheney var en av de få republikanerne i Kongressen som sto opp. Og jeg gir alle dem som uttalte seg, som stemte for tiltale, som stemte for dom i Senatet æren for å gjøre det som var riktig. Jeg skulle bare ønske at flere republikanere hadde hatt motet eller forståelsen av hva de trengte å gjøre, at også de hadde reist seg og tatt avstand, svarte Clinton og la til:

– Akkurat nå, Jonathan, er det veldig urovekkende å se at det republikanske partiet gjør seg til en kult. Og du vet, i utgangspunktet ikke sverger troskap til USA, men til Donald Trump. Dette er noe som jeg ikke forstår, jeg ikke kan akseptere, og jeg tror ikke at flertallet av amerikanere gjør det – som vi kan se med den veldig store valgseieren til Joe Biden og Kamala Harris, vedtagelsen av den amerikanske redningspakken, som er så populær. Jeg forstår ikke hvorfor Det republikanske partiet er så redd for seg selv.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474