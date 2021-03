annonse

annonse

– Regelverket må gjøres enklere, mindre mekanisk og mer oversiktlig, hele staben av ansatte må være på det rene med at de håndterer mennesker og menneskeskjebner, samt at det ikke er en forbrytelse å være fattig.

I et innlegg i Vagant forteller den profilerte kulturpersonligheten og oversetteren Henning Hagerup om han og kona Elin Brodins møte med Nav, etter at sykdom og personlige problemer har gjort det vanskelig for de to å tjene til livets opphold.

Hagerup beskriver det «navistiske system» som «ufattelig kronglete, noe de ansatte uten videre medgir, men de er bundet av det og kan ikke agere fritt».

annonse

De to har flere ganger måttet be Nav om «nødhjelp» for å klare seg. Nav krever full oversikt over hva som til enhver tid står på kontoene deres og må regelmessig motta kontoutskrifter, selv om det er tillatt å skjule eller sladde hva de ulike uttakene ble anvendt til.

– Det er vanskelig ikke å få assosiasjoner til både Kafka og George Orwells 1984, men NAV er i rettferdighetens navn ikke umenneskelig og tyrannisk, i motsetning til de marerittsamfunnene disse forfatterne beskriver. Navismen satt i system, er ikke desto mindre en byråkratisk kvern uten sidestykke, hevder Hagerup.

– Som NAV-klient mister man retten til å bestemme over sin egen økonomi og over sitt eget liv, og man føler seg i tillegg redusert til et ynkelig kreatur og et rusk i samfunnsmaskineriet. Bedre blir det ikke av at de fysiske NAV-omgivelsene er påtagelig dystre; når jeg beveger meg inn i lokalene deres på Rodeløkka, får jeg følelsen av å havne i det Dostojevskij kaller det døde hus. Apatien og fortvilelsen hos de tilstedeværende klientene er taktilt merkbar inntil det uutholdelige; her bor sorgen, håpløsheten og fornemmelsen av å ha mistet all verdi; vi som vanker i dette nedslående innendørslandskapet, utgjør et negativt fellesskap, skriver han.

annonse

Må gjøres enklere

Han understreker at han mener samfunnet trenger Nav. Men Hagerup ønsker en omlegging av systemet.

– Regelverket må gjøres enklere, mindre mekanisk og mer oversiktlig, hele staben av ansatte må være på det rene med at de håndterer mennesker og menneskeskjebner, samt at det ikke er en forbrytelse å være fattig.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474