Det har vært tverrpolitisk motstand mot Islam Nets oppkjøp av eiendom til 60 millioner og planer om aktivitetssenter for ungdom. Fra Rødt til Frp og byrådsleder Raymond Johansen har vært knallhard imot. Nå bringer Nettavisen frem støttespillere til Islam Nets planer.

Qasim Ali i Minorg, en organisasjon angivelig for minoriteters interesser i Norge, mener norske fordommer og diskriminering nå kommer fram.

– Jeg reagerer på hvordan flere folkevalgte har uttalt seg om aktivitetssenteret, som skal jobbe med aktiviteter. Det blir presentert som en oppskrift på radikalisering og må slås hardt ned på. Det er altfor ekstreme og populistiske utspill, sier Ali til Nettavisen.

– Tror du dette har med fordommer mot muslimer å gjøre?

– Det er en den type stemning vi har i landet nå. Og det er valgår i tillegg, sier han og legger til: – Islam Net har ikke fungert som noe springbrett til radikalisering. De har vært en av de klareste motstanderne mot den typen aktivitet. Det blir helt feil å bruke det mot Islam Net, sier Ali.

Ali har tidligere tatt til orde for å innføre blasfemilover i Norge.

– Jeg skulle ønske det var forbudt å lage krenkende karikaturer av profeten Muhammed. Det vil bidra til å skape ro, hindre radikalisering og øke anstendigheten i den norske debatten, sa han til Klassekampen i 2018.

Førsteamanuensis Lars Gule ved Oslo Met mener ifølge Nettavisen at det er «helt feil å si at Islam Net bidrar til radikalisering.»

– Det er ingen tvil om at de representerer en teologisk tenkning som er veldig fremmed, og i manges øyne ekstrem. Men det er ikke mulig å lage en enkel årsakssammenheng mellom Islam Nets aktiviteter, jihadisme og reise til Syria, sier Gule til Nettavisen.

Han trekker parallellen til Anders Behring Breivik og hans tid i Frp.

– Flere mener Islam Net kan kobles til å radikalisere flere som har reist til Syria. Hva tenker du om det? spør Nettavisen.

– Det er ikke sant. Her snakker folk uten å vite hva de snakker om. Det blir som om vi skulle stoppe Frp fordi de skal ha «radikalisert» Anders Behring Breivik fordi han var medlem der i noen år. Jeg skal påta meg å levere like gode argumenter for at Frp såkalt radikaliserte ABB som at Islam Net «radikaliserer» ungdommer til fremmedkrigere og terrorister, sier han.

Men Gule avviser deretter begge deler:

– Men jeg vil slett ikke hevde at Breivik ble «radikalisert» i Frp, og det er også urimelig å hevde at det var Islam Net som «radikaliserte» de som reiste til Syria. Både Frp og Islam Net tar avstand fra terror, sier Gule.

