– Med tanke på hvordan det nå ligger an synes jeg det var ganske arrogant. Nå er hun gått i vente-karantene selv og får kanskje fundert litt på den avgjørelsen.

Israel har selv organisert vaksineringen av egen befolkning, og er landet i verden som har fullvaksinert en størst andel av befolkningen. Norge, som lent seg på EU i vaksineinnkjøp, ligger langt bak. EUs vaksineavtaler har fått sterk kritikk fra flere hold.

Ifølge Dagens Næringsliv ble Norge invitert med på et omfattende samarbeid om utvikling og produksjon av vaksiner med Israel i et brev fra statsminister Benjamin Netanyahu 4. februar. Dette takket Norge nei til.

Det skaper kraftige reaksjoner i kommentarfeltene.

– Erna liker FN og EU, da kan hun ikke risikere og miste jobben sin i FN med å samarbeide med Israel om covid vaksine, skriver en person i Resetts kommentarfelt.

En annen mener Senterpartiet og Trygve Slagsvold-Vedum som har gått inn for vaksinesamarbeid med Israel vil tjene på dette.

– Ernas lojalitet ligger hos EU og ikke hos folket. Dette målet er ferdigscora for SP og Vedum. Bare å sette foten fram, sies det.

Erna Solberg har svart på kritikken at det ble gjort en vurdering av om Norge hadde mer å hente på samarbeid med Israel på det tidspunktet. Da var den helsefaglige vurderingen at det haddeman ikke og myndighetene svarte Israel at Norge ikke så behovet for et forsterket samarbeid om dette på det tidspunktet.

– Ubrukelige

Ikke alle liker denne forklaringen.

– Norske politikere er ubrukelige, jeg har sagt det før og sier det igjen. De er hjernedøde roboter som blir styrt fra Brussel , skriver en mann.

Det er ikke bare i Resetts kommentarfelt folk reagerer.

– Jeg synes at et land som er utenfor EU henger mer med EU i denne saken enn mange land innenfor EU – og det er merkelig!, skriver en mann i Med Israel for Fred (MIFF) sitt kommentarefelt. – Med tanke på hvordan det nå ligger an synes jeg det var ganske arrogant. Nå er hun gått i vente-karantene selv og får kanskje fundert litt på den avgjørelsen, slår en kvinne fast.

