annonse

annonse

Joe Biden har løftet på de strenge tiltakene Donald Trump iverksatte. Nå sier hans egen statsråd for homeland security (innenriks) at antallet migranter som har strømmet til grensen er «overveldende».

Statsråden, Alejandro Mayorkas, har bedt frivillige i Department for Homeland Security bidra på grensen med ulike oppgaver.

– Vi trenger deres hjelp, skrev Mayorkas i en epost til de ansatt som Fox News har fått tilgang til.

annonse

På vårparten i 2019 var det også kaos på grensene etter at organiserte karavaner av folk hadde tatt seg opp fra Mellom-Amerika. Blant tiltakene Trump da iverksatte var å true Mexico med straffetoll om de ikke stoppet karavanene.

Tidligere hadde mexicanske myndigheter bistått migrantene med å krysse Mexico for å nå grensen til USA. På det meste i 2019 kom det 140.000 migranter til grensen hver måned.

Også i behandlingen av migrantene på grensen iverksatte Trump nye tiltak i 2019, blant annet for å hindre at at migrantene brukte egne eller andres barn som en brekkstang for å komme seg inn i landet. For dette ble Trump sterkt kritisert, selv om republikanere hevdet at de fleste av tiltakene ble påbegynt av Barack Obama. Bilder fra stedene der migrantene ble holdt samlet, gikk verden rundt.

annonse

Trump gjorde nesten slutt på fenomenet “catch-and-release,” som innebar at migranter blitt sluppet løs i USA før oppholdssøknadene er behandlet. En annen ordning Trump forhanldet frem med nabolandet, at migrantene måtte vente i Mexico i påvente av at saken deres ble behandlet, ble avsluttet av Biden 19. februar.

Som en konsekvens har signalet nå spredd seg blant eksisterende og potensielle migranter om at USA står med mer åpne armer (og åpne grenser) enn før. Kritikere sier at dette er som forventet.

Mayorkas beskrivelse av situasjonen på grensen som «overveldende» kommer bare en uke etter at han benektet at det var en krise, skriver Fox News.

På spørsmål forrige uke om det var en krise, svarte han:

– Jeg tror at…at svaret er nei. I tenker at det er en utfordring på grensen som vi håndterer, og vi har dedikerte ressurser til å håndtere det, sa han.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474