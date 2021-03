annonse

Smittesituasjonen i Oslo er svært alvorlig, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap), som innstendig oppfordrer byens befolkning til å ta personlig ansvar.

– Akkurat nå er situasjonen svært alvorlig. Hver og en av oss må nå ta personlig ansvar for å snu denne utviklingen, tryglet Johansen på en pressekonferanse tirsdag.

Byrådet skjerper nå den sosiale nedstengingen som har preget hovedstaden i månedsvis, ytterligere. Folk bør unngå besøk hjemme, ha færrest mulig nærkontakter og unngå samlinger innendørs helt, ber byrådslederen.

1.300 sist uke

Til tross for et vedvarende høyt tiltaksnivå fikk over 1.300 personer påvist korona i Oslo i forrige uke. Det er det største tallet noensinne. Johansen peker på at de muterte virusvariantene har gjort det mye vanskeligere å slå ned smitten.

– Det nye viruset er så enormt mye mer smittsomt. Vi må være enda mer omhyggelige enn tidligere med å holde avstand, sier Johansen.

– En stor del av byens befolkning kan være vaksinert til sommeren. Men det hjelper oss ikke akkurat nå, slår han fast.

Skjerper tiltak

Smitten sprer seg særlig i aldersgruppen 10–19 år. Derfor må alle barnehager og grunnskoler gå i rødt, noe som innebærer større grad av hjemmeundervisning, mens alle innendørs fritidsaktiviteter for barn stanses.

Johansen understreker at byrådet har ønsket å skjerme barn og unge, men at det dessverre ikke er mulig på grunn av det muterte viruset.

– Vi har aldri sett så mye smitte blant de yngre, sier byrådslederen.

– Når vi innfører rødt nivå i alle skoler og barnehager er det også for å skjerme barn og familier fra smitte og gjentatte karantener, sier Johansen.

Sist fredag måtte 12.000 elever holdes hjemme som følge av smitteutbrudd og karantene.

Både de nåværende og de nye tiltakene vil gjelde fram til og gjennom påsken.

Viderefører alle tiltak

I tillegg til innstramming for barn og unge videreføres alle de andre smitteverntiltakene som allerede er innført. Serveringssteder må holdes stengt, med unntak av takeaway. Kun matbutikker, apoteker og noen andre butikker kan holde åpent. Det er fortsatt forbud mot arrangementer og skjenking av alkohol. Treningsstudioer, teatre og kinoer må fortsatt holde dørene lukket.

Utendørs er fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år tillatt i grupper på inntil ti personer, så lenge man kan holde én meters avstand. Byrådslederen anmoder voksne i Oslo om å unngå å bruke utendørsanlegg slik at de er tilgjengelige for barn og unge.

– Vi ønsker at barn og unge skal få drive med fritidsaktiviteter, med store begrensninger, utendørs. Det er derfor viktig at den øvrige befolkningen respekterer reglene som gjelder for disse anleggene så vi slipper å stenge dem, sier han.

Såkalte koronaverter skal være på plass rundt om i bydelene for å sikre at reglene overholdes.

Advarer

Johansen advarer samtidig mot at tiltakstrøtte innbyggere begynner å ta lettere på tiltakene.

På spørsmål fra NTB om en av grunnene til at smitten stiger, er at mange slurver med å etterleve smittevernreglene, svarer Johansen:

– Det er riktig. Det er etterlevelsen som mange steder er for dårlig.

Han peker særlig på barn og unge, som møter hverandre på tvers av kohorter, klasser og idrettslag.

Johansen må samtidig erkjenne at byrådet ikke har mange verktøy igjen i kassen for å slå ned smitten.

– Men vi tror det vil hjelpe, det vi nå gjør, sier han.

