En spesiell episode skjedde i ITV-studio under «Good Morning Britain». Piers Morgan ble kritisert av sin medprogramleder Alex Beresford og forlot studio i protest midt under sending.

Det har vært massiv oppmerksomhet etter Oprah Winfreys intervju med prins Harry og Meghan Markle, som ble kringkastet natt til mandag. Det er isfront til kongehuset, og kommentatorer har delt seg i to: Noen beskylder Meghan for å spille offerrolle og overdrive, mens andre mener avsløringene viser hvor galt det står til i det britiske kongehuset.

Piers Morgan har vært blant dem som er kritiske til Markle, men hans kollega Beresford antydet på direkten at dette var personlig motivert.

– Jeg forstår at du hadde et personlig forhold til Meghan Markle og at hun kuttet deg ut. Men hun kan kutte ut hvem hun vil, og har hun sagt noe om deg etterpå? Jeg tror ikke det. Men likevel fortsetter du å kritisere henne, sa Beresford.

Da fikk Morgan nok.

– Ok. Jeg er ferdig med dette. Beklager, jeg kan ikke gjøre det, sa han.

Piers Morgan just walked off the Good Morning Britain set (!!!) after co-presenter Alex Beresford defended Harry and Meghan and condemned Piers' treatment of them in yesterday's programming pic.twitter.com/mH75J8ND4O

— Chris Rickett (@chrisrickett) March 9, 2021