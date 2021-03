annonse

Piers Morgan slutter som vert for TV-programmet «Good Morning Britain» på TV-kanalen ITV etter å ha fått kritikk for sine kommentarer om hertuginne Meghan, melder NTB.

Han uttalte seg svært kritisk til henne:

– Jeg beklager, men jeg tror ikke på noe av det hun sier. Jeg ville ikke trodd henne om hun ga værmeldingen. Og det faktum at hun har angrepet vår kongelige familie. Jeg synes det er forkastelig, sa Piers Morgan om Meghan etter det store intervjuet mandag.

– Jeg ble kvalm over det jeg så. Dette er et to timer langt slaktemaraton av vår kongefamilie, monarkiet og alt dronningen har jobbet så hardt for. Og alt dette blir gjort med prins Philip liggende på sykehuset.

NTB refererer at avgjørelsen ble tatt etter at ITV og Piers Morgan hadde diskutert situasjonen, opplyser ITV ifølge Reuters.

