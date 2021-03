annonse

NTB melder at Russland og Kina skal bygge en felles romstasjon på månen, enten på overflaten eller i bane rundt.

Russland har uttrykt et ønske om å ta igjen USA når det gjelder utforskningen i solsystemet og avtalen er et skritt mot et mer aktiv russisk romprogram.

Det russiske romfartsbyrået Roskosmos sier i en melding at et notat er undertegnet av byråets sjef Dmitirj Ragozin og lederen for Kinas nasjonale romfartsadministrasjon, Zhang Kejian.

I uttalelsen heter det at månestasjonen vil bli et kompleks som består av flere forskningsenheter, enten på overflaten, i bane eller i en kombinasjon av de to. Anlegget kan bli stilt til rådighet for interesserte land og partnere, heter det.

Det blir ikke fremlagt noe informasjon om framdriften og eller når stasjonen skal stå ferdig.

Det russiske romfartssektoren har lenge forfalt på grunn av korrupsjon og manglende bevilgninger. Det er 60 år siden russerne sendte det første mennesket ut i rommet.

USA og Russland samarbeider fortsatt om utforskning av verdensrommet, et av de få områder der de to gamle rivalene fra den krigens dager kan gjøre noe sammen.

Russland mistet i fjor sitt monopol på bemannede oppskytninger til den internasjonale romstasjonen, da Elon Musk-selskapet Space X gjennomførte en vellykket oppskyting og klarte å koble seg til.

Kina har også ambisjoner i verdensrommet og sendte i fjor ut en sonde som går i bane rundt Mars. I desember i fjor brakte Kina tilbake steinprøver fra månen, det første oppdraget av denne typen på 40 år.

