Nasjonal sikkerhetsmyndighet har varslet Rolls-Royce om at salget av Bergen Engines til et russiskkontrollert selskap kan bli stanset.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H), redegjør for Stortinget, skriver NTB.

– Regjeringen har de siste månedene undersøkt denne saken grundig, og det kan ikke utelukkes at et salg av Bergen Engines AS til TMH Group kan medføre en risiko for nasjonale sikkerhetsinteresser. Det er derfor behov for å ta en pause i denne prosessen for å fremskaffe et tilstrekkelig faktagrunnlag for å vurdere overdragelsen, sier Mæland.

Hun ønsker å komme til Stortinget for å redegjøre om det planlagte salget.

– Det har vært mye oppmerksomhet i det politiske miljøet og mediene om denne saken. Jeg ber derfor Stortinget om å få gi en muntlig redegjørelse om problemstillingen med bruk av økonomiske virkemidler til sikkerhetstruende virksomhet og hvordan sikkerhetsloven kan brukes til å motvirke dette. I tillegg vil jeg orientere om arbeidet regjeringen gjør på området, sier Mæland.

