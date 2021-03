annonse

Mens andre serveringssteder i Oslo må holde stengt for alt unntatt takeaway, er restauranten på Stortinget åpen. Nå reagerer folk.

Byrådet i Oslo kunngjorde 28. februar at alle serveringssteder i hovedstaden må holde stengt på grunn av smittesituasjonen. Kun takeaway er tillatt.

Likevel har politikere, rådgivere og journalister denne uka fått nyte mat sittende til bords i stortingsrestauranten, skriver NTB. Nyhetsbyrået har også observert statsråder ved bordene i lokalet.

– I tråd med reglene

Stortinget bedyrer at administrasjonen har vært i dialog med næringsetaten i Oslo for å forsikre seg om at serveringen skjer i tråd med de reglene som gjelder.

– Stortingets administrasjon tar smittevern på største alvor og følger til enhver tid de retningslinjene som er gitt, sier Kværnes i en skriftlig uttalelse til NTB.

Åpner for unntak

Forskriften definerer angivelig serveringssteder som restauranter, kafeer, barer og puber og utesteder som diskotek og nattklubber.

NTB får likevel bekreftet fra byrådet i Oslo at stengingen av serveringssteder i Oslo også er ment å omfatte kantiner. I utgangspunktet skal kantiner derfor kun selge takeaway, skriver de.

Men det finnes et unntak:

«Bedriftskantiner kan også holde åpent hvis det legges til rette for bespisning på kontoret. Der det ikke er mulig å spise på kontoret eller de ansatte ikke har et kontor, kan bespisningen foregå i kantinens lokaler hvis et forsvarlig smittevern kan opprettholdes.»

Flere lesere har allerede kontaktet Resett etter å ha lest nyheten. Reaksjonen er sterke.

– Gjør som jeg sier, ikke som jeg gjør, er en lesers syrlige kommentar til unntaket de har bevilget seg på Stortinget.

