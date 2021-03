annonse

Amerikansk Twitter-venstre er rasende på CNNs Chris Cuomo etter en ufølsom og «krenkende» kommentar på direkten.

The Sun melder at den 50 år gamle programlederen ble raskt konfrontert på internett etter å ha sunget introduksjonssangen til det afroamerikanske TV-showet «Good Times» fra 1970-tallet til sin svarte CNN-kollega Don Lemon.

Mens han lo med senkede øynene, spurte Lemon Cuomo om hvordan han kjente til ordene i sangen fra serien om en svart familie som bodde i sosialboliger i et vanskeligstilt strøk i Chicago.

– Du vet at jeg er svart på innsiden, svarte Cuomo.

Mens Lemon ikke så ut til å bry seg nevneverdig over kommentaren, kom den raskt i fokus for rasende Twitter-brukere.

– Støtende og kulturell appropriasjon

«Det er fuckings støtende. Svart er ikke noe du bare kan si at du føler at du er på innsiden uten å måtte takle rasismen som følger med å være fysisk svart på utsiden. Dette er kulturell appropriasjon,» twitret Aisha Staggers, sjefsredaktør for magasinet Sister2Sister.

It’s fucking offensive. Black isn’t something you can just say you feel you are inside without having to deal with the racism that comes with being physically Black on the outside. This is cultural appropriation. — Aisha K. Staggers (@AishaStaggers) March 6, 2021

– Den mest råtne Cuomo

Mange brukere sammenlignet Cuomo med sin politikerbror, New York-guvernør Andrew Cuomo, som står i sentrum for en rekke anklager om seksuell trakassering.

«Konkurrerer Cuomo-brødrene om være den mest råtne Cuomo?,» spurte brukeren Lady Menopause, som opplyser «å være en hvit kvinne som lærer å bli antirasist» på profilen sin.

Are the Cuomo brothers competing for Shittiest Cuomo rn? — Lady Menopause Believes Meghan & Harry 100% (@LadyMenopause) March 6, 2021

– Hvitt privilegium

En annen bruker var ikke fornøyd med kommentaren og kalte den kjente programlederen for en «bortskjemt, berettiget fyr oppdratt i penger og privilegium, som bare er på tv på grunn av etternavnet sitt.»

@ChrisCuomo just said he was black on the inside. This spoilt, entitled guy raised in money and privilege, who is only on tv because of his surname.😡 — jfyfe (@jfyfe) March 6, 2021

– Trenger sensitivitetstrening

Bruken RevMaryDandesa, som opplyser å bruke pronomenene «hun/hennes», twitret at hun «måtte slå av fjernsynet fordi hun ikke var her for det tullet» og at «CNN må ha litt sensitivitetstrening med sine TV-personligheter.»

Chris Cuomo just said to Don Lemon OUT LOUD on Wolf Blitzer’s CNN, “You know I’m Black on the inside,” and we had to turn off the television because I’m not here for that nonsense. @CNN needs to have some sensitivity training with their on-air personalities. — RevMaryDande🏳️‍🌈 (@SisterMaryDande) March 6, 2021

