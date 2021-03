annonse

– Vi må ha strengere smittevernregler nå.

– Selv om vi også er enige i at barn og unge må skjermes så langt det er mulig, mener jeg at vi må ha strengere smittevernregler nå – i alle fall der smittetallene går opp, skriver Handal i en e-post til VG.

Handal mener det bør komme sterkere restriksjoner fra myndighetene og at ord som «bør» erstattes med «skal». Med andre ord tvang.

Utdanningslederen vil at munnbind skal brukes, og at barn skal holde to meters avstand.

– Tungt å puste

Handals krav kommer kun et par dager etter at det kom sterke reaksjoner etter en lignende uttalelse fra legen Gunnar Hasle som «krever munnbind-påbud for alle skoleelever». Hasle kom med uttalelsen i et TV-intervju.

Men munnbind-kravet skapte sterke reaksjoner blant TV 2s lesere. Da saken ble lagt ut på Facebook for deling kom det inn flere hundre kommentarer der de fleste var rasende.

– Nei, nå får det fanden danse være nok coronaparanoia og smittevernstiltak, skev en person.

– NEI. Det vil skape problemer på flere områder. Ikke alltid lett å få med seg hva som blir sagt og dem har ikke mulighet å «lese» ansikt. Det er tungt å puste i munnbind over tid, advarte en kvinne.

