Fastholder strategi med å bestemme tiltak lokalt, men vil i større grad kunne gripe inn.

Erna Solberg startet klokken 10.00 sin redegjørelse om regjeringens corona-tiltak. Hun advarte om at med dagens smittespredning vil man raskt kunne miste kontroll. Da vil det bli aktuelt med nasjonale tiltak, for å hindre at smittesporingssystemene bryter sammen og at helsevesenet får kapasitetsproblemer.

Hun redegjorde samtidig for hvilke tiltak som kan bli innført om smitten ikke går ned:

Alle skal holde to meter avstand

Maksimalt tre nærkontakter per uke

Maks 20 personer innendørs til fast anviste sitteplasser, ved begravelser 50

For utendørs arrangementer blir grensen 50 personer

Forbud mot innendørs fritidsaktiviteter og idrett for voksne. Svømmehaller og bingo stenger også og skjenkestopp over hele landet.

Det blir forskriftsfestet at ansatte kan jobbe hjemmefra.

Hun advarte om at når nye virusvarianter er i ferd med å bli dominerende, gjør det mer krevende å holde smitten under kontroll.

– Det har derfor vært nødvendig å innføre mer inngripende tiltak i mange kommuner, sa Solberg.

– Vi har sett at mange kommuner har klart å slå ned utbruddene med muterte virus. Men situasjonen er skjør.

I sin tale vektla Solberg at smitten øker mest i høye aldersgrupper, fra 13-19 år. Hun understreket at dette iikke er unaturlig, siden det er for denne gruppen man har åpnet mest opp.

Det kommer ikke større corona-innstramminger nasjonalt for barn og unge i Erna Solbergs redegjørelse klokken 10, skriver VG. Det kan derimot komme flere lokale tiltak om dette, ifølge VG.

Regjeringen vil imidlertid skjerpe skjenkereglene, ifølge TV 2. Regjerningen vil fastholde strategien med at tiltak bestemmes lokalt.

– Men det er helt avgjørende at de er sterke nok, slo hun fast overfor Stortinget. Samtidig vil regjeringen styrke muligheten til å gripe inn lokalt. Hun understreket samtidig at kommunene alltid vil ha muligheten til å fatte vedtakene først.

– Hvis det blir aktuelt å gripe inn vil det være i dialog med kommunene.

Raymond Johansen orienterer om nye koronatiltak tirsdag klokken 1300. Her vil det ifølge VG bli lagt frem ytterligere innstramminger.

