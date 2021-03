annonse

Jeg tok en av disse partitestene de «seriøse» avisene til Schibsted tilbyr. En test på om jeg var en Rødt-velger.

Testen består av 12 spørsmål med tre svaralternativer. Et spørsmål var om staten bør eie mer av næringslivet og et var om det bør innføres en Karl Marx-tro kommunisme, sosialisme fordi det kan redde klima eller om vi rett og slett ikke burde innføre mer sosialisme. De ti andre spørsmålene var om relativt små ting; regler for eggdonasjon, karakterer i skolen, bompenger og litt slikt.

I prinsippet kunne jeg utmerket godt vært ening med Rødt i de 10 spørsmålene og fått som resultat at jeg er enig i 10 av 12 saker. Mulig det er den klassiske MSM-journalistens enfoldighet – eller troen på at leseren er så enfoldig, som ligger bak disse testene de kjører hvert år.

Om jeg er enig i Rødts syn på eggdonasjon, så gjør ikke det meg til kommunist. Jeg ønsker ikke et kommunistisk Norge. Derfor spiller det ingen rolle for meg hva Rødt mener om andre saker. Jeg skal ikke utelukke at enkelte tankeløse sjeler lar seg overbevise om å velge parti ut fra MSM-testene, selv om jeg både håper og tror de fleste er oppegående nok til å ignorere dem.

Men hva er grunnen til at «seriøse» aviser lager slike tester? Vil de forlede folk? Utvalget og formuleringen av spørsmålene er jo selvsagt helt avgjørende for hvor mange «riktige» svar du får. Det sier jo likevel ingenting om din prioritering av saker, tillit til personene i partiet og ikke minst ditt syn på saker de ikke spør om. Det bør vel en journalist som har studert «kritisk journalistikk» forstå. Så hvorfor lager de da slike saker som er like seriøst som et ukeblad-horoskop?

