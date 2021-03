annonse

Sanitærprodukter utgjør en høy utgift for jenter og unge kvinner. Coop Prix har nå kutter 25 prosent på disse produktene. Hvis man er medlem.

– Det burde være et politisk ansvar å kutte moms på mensprodukter, sier AUF-leder Astrid Hoem. Men hun er glad for at Coop Prix har kuttet prisen.

– Det er selvfølgelig ingen hemmelighet at både vi i Coop Prix og andre kjeder bruker kampanjer i markedsføringen vår. Men dette er også en sak vi virkelig brenner for. Vi er opptatt av å bidra til å utjevne forskjeller. Så denne lanseringen handler om å bidra til åpenhet og positive samtaler om mensen. Vi synes det er veldig rart at det i 2021 fortsatt er stigma rundt det, sier kjededirektør Ingjerd Vestengen til Dagsavisen.

Det er 25 prosent moms på sanitærprodukter i Norge, og AUF-leder Astrid Hoem mener egentlig at de burde være gratis. Hun liker initiativet til Coop, men sier at målet må være å innføre det politisk.

I New Zealand er bind og tamponger gratis på skoler. I Skottland har det blitt gratis for alle, og i Australia og Tyskland er momsen fjernet.

– Vi vet at kvinner bruker ekstremt mye penger på sanitetsprodukter. De bør være lett tilgjengelig, blant annet på skoler, og gratis. Det er egentlig det neste steget. Det er fint at Coop og andre går i front, men politikerne må vise ansvar, sier Hoem.

