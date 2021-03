annonse

annonse

IS-kvinnen som ble hentet fra Syria til Norge i fjor, må selv dekke kostnadene for reisen.

Det fremgår av et skriftlig svar fra utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til Frps Jon Helgheim (Frp). Det melder Vårt Land.

Søreide skriver at utgangspunktet for konsulær bistand er at den enkelte norske borger dekker egne utgifter, og at dette gjelder også her.

annonse

– I dette tilfellet er utgiftene på 70.197 norske kroner, og dekker blant annet reisedokumenter og flybilletter til kvinnen og de to barna hennes.

Kvinnen vil snart få kravet tilsendt, ifølge utenriksministeren.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474