Leder av Islam Nett Fahad Qureshi sammenlikner behandlingen av konservative muslimer med forbud mot jøder og jesuitter samt diskriminering av samer og kvener.

– Er det den samme retorikken vi ønsker å innføre mot konservative muslimer som Islam Net i dag?, skriver han i Utrop, og sier at han bor i et fritt land:

– Norge er et fritt land og hvem som helst har tillatelse til kjøp og salg av eiendom, så lenge det gjøres på lovlig vis.

Qureshi sier at Islam Net har ikke gjort noe ulovlig, og å frata trosamfunnet borgerrettigheter mener han er svært alvorlig, på lik linje med hvordan jøder, samer og kvener ble diskriminert i det forrige århundret.

– Norge har, på lik linje med andre land, dessverre en historie med å frarøve minoriteter deres borgerrettigheter. Da vi i 1814 feiret selvstendighet fra å være et lydrike under Danmark, innførte vi også jødeparagrafen i grunnloven som forble der frem til 1851. Denne paragrafen forbød jøder innreise til Norge, og det samme gjaldt jesuitter og munkeordener, sier han, og legger til:

– Selv hvis man er totalt uenig med sin motpart, så er nettopp det fantastiske med ytringsfriheten at uavhengig av hva man ytrer, så skal ikke det ha konsekvenser for ens borgerrettigheter som kjøp og salg av eiendom. Om kjøpet gjøres lovlig og er privat mellom to parter, er det ingen annens rett å blande seg inn. Det viktigste her er å forholde seg til norsk lov og ikke diskriminere noen.

Han mener at det er alvorlig når Jon Helgheim sier om Islam Nets støtte til Iman Aktivitetssenter: «Folk får tro hva de vil. Men de får ikke gjøre hva de vil. Vi er ikke forpliktet til å tilrettelegge for alt mulig.»

– En sentral del av den norske trosfriheten og ytringsfriheten er at man beholder sine borgerrettigheter, inkludert kjøp og salg av eiendom, også hvis man har meninger og ytringer som strider med majoritetssamfunnet, skriver Qureshi, og mener det er et brudd på menneskerettighetene:

– Man kan ikke diskriminere noen i Norge basert på at man misliker vedkommendes meninger. Her må menneskerettighetseksperter komme på banen og ta til motmæle mot slike diskriminerende uttalelser.

