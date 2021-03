annonse

Norges Skiforbund trekker anken etter VM-dramaet på femmila i Oberstdorf etter at Johannes Høsflot Klæbo har bedt om at saken legges død.

Det bekrefter forbundet i en pressemelding onsdag kveld. Kort tid i forveien opplyste Klæbo i en epost sendt til NTB og andre medier at han ønsket at anken skulle trekkes.

«Johannes har nettopp bedt om at Norges Skiforbund dropper anken mot FIS», het det i meldingen fra pappa Haakon Klæbo.

Langrennsledelsen opplyser at den har full forståelse for stjerneløperens valg.

– Vi har hele tiden vært bevisste på at det er argumenter både for og imot at Norge burde anke diskvalifiseringen av Johannes etter femmila i VM. Derfor støtter vi Johannes, og kontaktet umiddelbart FIS da han fortalte om sitt ønske i dag, sier langrennssjef Espen Bjervig i en uttalelse.

Vil ikke syte

I meldingen fra Klæbo-leiren heter det at livet er for kort til å dvele for lenge med nedturer. Derfor ønsker man nå å sette strek for femmilsepisoden.

– Jeg føler at det blir feil å fortsette denne prosessen. Jeg ønsker å tenke positivt – samt legge dette bak meg. Jeg vil ikke bli oppfattet som en sytende skiløper, sier Klæbo.

Han understreker videre at han har vært langt nede etter diskvalifikasjonen i Oberstdorf søndag, men at han nå vil rette fokus mot skirenn og ikke jurymøter og advokatarbeid. 24-åringen takker alle som har bidratt til arbeidet rundt anken, blant annet et advokatfirma.

– Jeg er blitt fortalt at vi har en god sak, selv om det er mange hensyn som skal vektlegges. Men jeg føler at det bare blir feil å gå videre i denne prosessen, sier Klæbo.

– Jeg står for at jeg ikke har gjort noe galt – og at jeg ikke har hindret noen. I stedet er jeg opptatt av ansvar når vi går fellesstart – og redusere risikoen både for meg og andre. Men jeg orker rett og slett ikke å forfølge saken videre med en anke – uansett om jeg skulle ha vunnet fram eller ikke, fortsetter han.

Mentalt overskudd

Langrennssjef Bjervig mener hovedpersonens ståsted og synspunkter var helt avgjørende å ta hensyn til.

– Det er Norges Skiforbund som formelt har anket saken inn til appellkommisjonen etter ønske fra Klæbo, og hensynet til utøveren veier tyngst i en slik sak, sier han.

Langrennssjefen sier han forstår dersom noen reagerer på at man besluttet å trekke anken etter at den ble sendt.

– Skiforbundet er opptatt av å finne en best mulig løsning for de involverte. Vi avslutter nå denne vanskelige saken og ser fremover, sier Bjervig.

Klæbo sier at det først var onsdag han hadde nok mentalt overskudd til å vurdere situasjonen – og at det ledet til oppfordringen om å trekke anken.

Drama

Sluttdramaet på 50-kilometeren vil bli et varig minne i VM-historien. Inn mot oppløpet ledet Bolsjunov, men han ble passert på utsiden av Klæbo. I passeringen var trønderen borti Bolsjunovs stav, som gjorde at den gikk mellom russerens bein og knakk.

Klæbo krysset målstreken først, men seiersgleden måtte raskt settes på vent. Russland la kjapt inn en protest til rennjuryen, som etter å ha studert bildene lenge kom til at Bolsjunov var foran Klæbo inn i de såkalte korridorene på oppløpet.

Russeren hadde derfor rett til å velge korridor, og det ble konkludert med at Klæbo måtte diskes for å ha vært den ansvarlige i hendelsen.

Iversen ble utropt til verdensmester, mens Bolsjunov rykket opp til sølvplass. Bronsen gikk til Krüger.

Det blir også den endelige medaljefordelingen.

– Og nå vil jeg at Emil skal få heder og ære som en ekte vinner. Han er en kjempegod kompis. Han fortjener en ekte hyllest – og en god fest, skriver Klæbo onsdag.

Kommende helg går han verdenscupavslutning i sveitsiske Engadin.

