annonse

annonse

– Ikke gjør hårsveis til en sak parallelt med et problem som rammer flere hundre millioner kvinner.

– Det er en forventning om at kvinner skal ha langt hår. Det er det jeg mener med at det lange håret er vår kulturs hijab, sa Trine Skei Grande (V) til Aftenposten på kvinnedagen

Avisen peker på at mektige kvinner som Erna Solberg, Siv Jensen og Skei Grande gjerne har kort hår.

annonse

Ifølge avisen er det nå færre som har kort hår, noe Grande også selv mener å registrere. – Man bryter med et skjønnhetsideal dersom man har kort hår. Siden tidenes morgen har kvinners hår vært diskutert av menn. Vi må ta et oppgjør med holdningene våre. Alle som én, sier Grande. Tar oppgjør

I Nettavisen tar generalsekretæren i LIM, Dana Manouchehri, nå et kraftig oppgjør med påstandene fra den tidligere partilederen i Venstre.

annonse

– Ikke gjør hårsveis til en sak parallelt med et problem som på verdensbasis rammer flere hundre millioner kvinner og deres rettigheter, skriver generalsekretæren i LIM.

– Vi har ikke råd til slike plumpe sammenlikninger, selv når det er ment som alt annet enn blodig alvor. Minoritetskvinners kamp har aldri vært så viktig som nå, og av og til så svikter vi dem ubevisst – slik som nå.

Manouchehri slår fast at om en vestlig, kvinne velger å ha langt, kort, oppklippet, frisert, stripete, permanent eller ikke noe hår i det hele tatt, vil det ha null nevneverdig konsekvens for deg som vestlig kvinne. Det er mulig du ikke får en toppstilling eller maktposisjon med langt hår, eller at du ikke blir ansatt som modell med perm, men snurr inn barten og ta den diskusjonen i et eller annet moteblad.

Hun ber Skei Grande tenke gjennom konsekvensene av sin egen tankegang.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

– Tenk hvis noen av disse millionene av kvinnene og barna i Saudi-Arabia, Iran eller Jemen er tøffe eller vågale nok til å ta det valget, altså ta friheten i egne hender, og dropper hijaben kun for et øyeblikk. Et brøkdels sekund. Tenk videre at det blir oppdaget av feil person, og på hvilke konsekvenser det kan få. I beste fall kan det føre til sosial fordømmelse – og jo nærmere Midtøsten du kommer – jo verre er konsekvensene. Det kan for eksempel være fengsling, pisking, steining – og i siste instans døden.