annonse

annonse

Kreml ringer i «alarmbjellen» over en rapport i The New York Times som påstår at USA forbereder en serie skjulte cyberangrep mot russiske nettverk.

Radio Free Europe/Radio Liberty melder at amerikansk etterretning mener at Russland sannsynligvis sto bak den enorme hackingen kjent som SolarWinds. Handlingen rammet store deler av offentlig og privat sektor i USA i fjor, og eksperter mener at den fortsatt kan utgjøre en pågående trussel. Russland har nektet enhver tilknytning til hackingen.

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver, Jake Sullivan, sa i forrige måned at Washington ville svare på SolarWinds-hackingen om «uker, ikke måneder.»

annonse

7. mars-rapporten i New York Times siterte ikke-navngitte amerikanske embetspersoner som sa at Washington planla en serie skjulte motangrep på russiske nettverk. De la til at de hemmelige handlingene skulle være ment å være åpenbare for Russlands president Vladimir Putin og hans militære etterretningstjeneste, men ikke for resten av verden.

Det første store amerikanske angrepet er forventet om tre ukers tid.

Alarmerende

annonse

Kreml-talsmann Dmitry Peskov kalte tirsdag avsløringene som «alarmerende informasjon».

– Dette ville være ren internasjonal nettkriminalitet. Det faktum at avisen ikke utelukker at den amerikanske staten kan være involvert i nettkriminalitet, gir oss absolutt grunn til bekymring, sa han.

Kina

New York Times-artikkelen kom samtidig som den amerikanske regjeringen advarte om et nytt større nettangrep – tilknyttet Kina – mot Microsoft-servere .

Talskvinne for Det hvite hus, Jen Psaki, kalte den påståtte kinesiske hackingen en «pågående trussel.»

Amerikansk etterretning skal vurdere en potensiell gjengjeldelse også mot Beijing.

annonse

Nødpatch

Det amerikanske byrået for internettsikkerhet, Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, sendte ut et varsel 6. mars hvor de ba flere selskaper og offentlige etater om å installere kritiske programvareoppdateringer.

Handlingen blir beskrevet som en «utgivelse av nødpatch».

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474