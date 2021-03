annonse

Plutselig ble alle de gamle trærne hugget ned. De sto i veien for sykkelveien.

– Ord som «rasering» ble brukt. Som gedigne forlatte juletrær lå trærne bortover i veikanten. Hugget ned, for å gjøre plass til sykkelvei, skriver redaktør Kristin Stoltenberg i Nordstrands Blad.

Det dreier seg om 50 år gamle lønnetrær i det som i sin tid var Oslos første drabantby. I dag ligger det igjen 22 tømmerstokker, sagflis og kvisthauger.

– Det er et trist syn, sier lederen i bydelsutvalget på Nordstrand, Knut Falchenberg (H), til Nettavisen.

Falchenberg sier at reaksjoner i nabolaget har vært sterke.

– Folk går tur i gata og koser seg med disse trærne. Trærne er en del av lokalmiljøet og har stått der i lang tid. Det er mange av de eldre som bor der og har vokst opp på Lambertseter, som nå mister noe av sin identitet.

Han sier at det ikke er behov for de planlagte sykkelveiene, og folk vil ikke ha de rødmalte sykkelfeltene.

– Avveiningen mellom sykkelstier og trær, er typisk noe et lokalmiljø kan gjøre selv, ved at man hører på de som bor der. Her har det vært ganske entydig at folk ikke ønsker sykkelsti på bekostning av trær, sier han.

Miljøbyråd Lan Marie Berg har forståelse at folk reagerer.

– Jeg har stor forståelse for at det kommer reaksjoner når det felles trær. Trær gjør byen grønnere og triveligere, og vi forsøker alltid å unngå trefelling der det er mulig, men i noen tilfeller er det dessverre nødvendig for å få bedre fortau eller sykkelveier, sier hun, og legger til at sykkel er viktig:

– Oslo skal bli en sykkelby hvor alle føler seg trygge. Byrådet har mangedoblet sykkelveiutbyggingen og har planer om å bygge veldig mye sykkelvei i årene som kommer.

