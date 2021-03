annonse

Thomas Markle har fra før et dårlig forhold til sin datter, etter at han skal ha lekket privat informasjon om Meghan og Harry til britiske medier. Nå går han i rette med datteren og hennes ektemanns rasismeanklager mot det britiske kongehuset.

– Jeg har stor respekt for de kongelige og jeg mener ikke kongefamilen er rasistisk i det hele tatt. Jeg mener ikke britene er rasister, sier han i et TV-intervju med ITV tirsdag. Han fortsetter med å hevde at rasisme er et større problem i California i USA der datteren og hennes ektemann har flyttet.

Prins Harry og hertuginne Meghan fikk svært mye oppmerksomhet etter å ha blitt intervjuet av Oprah Winfrey i USA.

– Dumt spørsmål

Det som har skapt sterkest reaksjoner er kommentaren som skal ha falt om hudfargen til Meghans barn. Ekteparets påstand om rasistiske uttalelser har ført til en bølge av spekulasjoner om hvem i kongefamilien det var som hadde ytret uro over hudfargen til parets første barn, sønnen Archie.

– Dette med hudfargen til barnet og hvor mørkhudet det ville bli. Jeg gjetter og håper at det bare er et dumt spørsmål fra noen, du vet, det kan være så enkelt. Det kan være at noen stilte et dumt spørsmål, heller enn å være helt rasistisk.

Thomas Markle var ikke til stede i datterens brylllup og de to har ikke hatt kontakt siden.

