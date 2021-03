annonse

– Italienske Armani representerer hverken USA eller Storbritannia, og er ikke spesielt bærekraftig eller budsjettvennlig.

Intervjuet med prins Harry og hertuginne Meghan har skapt sjokkbølger i Storbritannia og resten av verden Men også klesvalget til Meghan får oppmerksomhet. VGs nisjeavis MinMote omtaler plagget slik:

– Kjolen det snakkes om er fra Armani, og har en prislapp på om lag 40.000 norske kroner. Det at Meghan valgte en kjole fra nettopp Armani er også et poeng, og muligens et nikk mot Diana. Italienske Armani representerer hverken USA eller Storbritannia, og er ikke spesielt bærekraftig eller budsjettvennlig. Friedman i New York Times mener dette er et designervalg som viser at Meghan nå gjør som hun vil, og at hun ikke trenger å leve opp til noen forventninger – slik Diana gjorde med sine antrekksvalg etter skilsmissen.

