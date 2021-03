annonse

Å fremstå som offer kan være en vei til å få makt.

Det er i Spiked redaktør Brendan O’Neill tar et kraftig oppgjør med eks-prins Harry og hans kone Meghan. Han beskriver hvordan de to fra sitt luksuriøse hjem i California tar på seg en offerrolle og snakker om hvor vanskelig livene deres er.

I intervjuet med Oprah Winfrey sitter Meghan i en kjole til en verdi av nesten 40.000 norske kroner. Mer enn dobbelt så mye som amerikanske myndigheter utbetaler månedlig til amerikanere som har mistet levebrødet på grunn av covid 19-pandemien.

I en kjole hun ifølge redaktøren sannsynligvis aldri kommer til å bruke igjen.

Ifølge den britiske redaktøren er intervjuet et eksempel på hvordan det å spille offerrollen er en måte å konsolidere makt i det post-tradisjonelle samfunnet.

Han mener samtidig intervjuet er et hardt slag mot det britiske monarkiet og at de to velger å påberope seg en offerrolle.

Kommentatoren trekker frem kommentaren om hudfargen til Meghans barn. Ekteparets påstand om rasistiske uttalelser har ført til en bølge av spekulasjoner om hvem i kongefamilien det var som hadde ytret uro over hudfargen til parets første barn, sønnen Archie.

– Vi aner ikke om dette var en uskyldig, nysgjerrig ment kommentar, eller åpenlyst rasistisk. Jeg mistenker sterkt det sistnevnte, konkluderer den britiske redaktøren.

Nye eliter

I stedet går historien inn i et narrativ hvor de to kan presentere seg som ofre for det tradisjonelle etablissementet, rasismekultur og kolonialistiske undertoner.

Dette er ifølge O’Neill et eksempel på den paradoksale offerkulturen, der man kommer til makt gjennom å fremst som om man lider. Dette har blitt en pidestall de nye elitene kan bruke for å fortelle om hvordan man skal føle og tenke, mener O’Neill.

