– For eksempel at menn må slutte å sammenligne kvinner med enda dårligere kvinner og begynne å sammenligne dem med seg selv?

Christina Fraas, som tituleres som «influenser», skapte oppsikt på kvinnedagen med sitt innlegg på NRK. Hun mener man stiller for få krav til menn. «Hvorfor imponeres vi kvinner over ting som bør være et absolutt minimum?» spør hun.

– Når jeg treffer en mann som praktiserer samtykke, finner klitten og i tillegg er emosjonelt tilgjengelig, er jeg villig til å ofre sjelen min for ham. (…) Genuine og gode opplevelser i dating er sjeldne. Som et resultat har vi begynt å applaudere heterofile menn bare de tekster tilbake. Rent sengetøy og mat i kjøleskapet er også grunnlag for ros og framsnakk i venninnegjengen!

Forventningene til menn er altså blitt så lave blant kvinner at det ikke skal noe til for å få gode skussmål. Men nå har Fraas innsett at dette er «helt idiotisk». Og det var først da hun gikk fra flere (heterofile) forhold med menn og ble sammen med en kvinne at Fraas innså hvor lave krav hun hadde hatt til menn. Fraas har allerede fått skarp kritikk fra samfunnsdebattant og sosiolog Kjetil Rolness, som spurte om hva det forteller om NRKs dømmekraft «at de publiserer dette søppelet?

Nå får Fraas også svar på tiltale fra Aksel Haugen, som på NRK Ytring er titulert som «ubrukellig mann (25) »

– Kan det være at menns tilsynelatende åpenbare mangler, skyldes mangelfull kommunikasjon fra mer en én side?, spør Haugen.

– Den evnen jeg har til å kommunisere, kan jeg takke de som bidro til å løfte meg opp og gjøre meg bedre, istedenfor for å rive meg ned.

Han. fortsetter i en mer alvorlig undertone:

– Kunne en mann kommet unna med å skrive det samme om kvinner som du skriver om menn? For eksempel at menn må slutte å sammenligne kvinner med enda dårligere kvinner og begynne å sammenligne dem med seg selv? Selv mener jeg det at det blir galt å sammenligne partnere.

Han konkluderer m med å spørre om det kanskje ikke er kjønnet som er problemet, men måten vi velger å kommunisere oss imellom på.

