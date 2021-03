annonse

På Østlandet er det ventet opp mot en halv meter snø. Kolonne har snødd inne på Hardangervidda.

Flere av de viktigste veiene mellom øst og vest er stengt, blant dem riksvei 7 Hardangervidda og riksvei 15 Strynefjell, skriver Vegtrafikksentralen vest på Twitter.

Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel for snø. Det ventes 25 til 50 centimeter snø i store deler av Oslo, Viken, Sørlandet og Vestfold og Telemark.

Vi har sendt ut farevarsel på oransje nivå for snø flere steder i Sør-Norge. Det kan på det meste komme 25-50 centimeter snø onsdag og torsdag 🌨️ Snøgrensen kommer til å variere, og det vil etter hvert gå over til regn i kystnære strøk. ⚠️ Se mer på https://t.co/ZHYFkrU1Ri pic.twitter.com/v5C8MwSxee — Meteorologene (@Meteorologene) March 10, 2021

– Vinteren gjør comeback i dag og i morgen, så jeg garanterer trafikkaos på veien i kveld og i morgen, sier statsmeteorolog Charalampos Sarchosidis til NRK.

– Dette kan føre til dårlig sikt, og da kan det bli kolonnekjøring eller stengt. Planlegg turen og sjekk ut været og trafikkmeldinger før avreise, skriver Veitrafikksentralen på Twitter.

Det er meldt sterk vind og snø i fjellet på #Østlandet fra i dag. Dette kan føre til dårlig sikt, og da kan det bli kolonnekjøring eller stengt. Planlegg turen og sjekk ut været på https://t.co/D9xeZ1OSI8 og trafikkmeldinger på https://t.co/p3Y9w0i0Ua før avreise. pic.twitter.com/AXUnMmQd6v — Vegtrafikksentr. øst (@VTSost) March 10, 2021

Står fast

En kolonne med fem biler og en trailer kjørte seg onsdag ettermiddag fast vest av Dyranut på riksvei 7 på Hardangervidda. Fem biler står igjen på fjellet.

Fem biler står igjen i fjellet. Personene som satt inni dem, ble med traileren ned til Leiro bom ledsaget av brøytemannskap.

– Alle er i god behold. Det blir organisert transport videre til reisemål, skriver politiet på Twitter ved 17-tiden.

Bilene står igjen i fjellet og hentes ut når været bedrer seg, skriver NTB.

Trampoline i luften

Politiet i Trøndelag har fått flere meldinger om kraftig vind onsdag ettermiddag. To turgåere ble truffet av en trampoline som var tatt av vinden.

De to turgåerne i Trondheim er tatt med til legevakten for sjekk.

Politiet i Trøndelag har også fått melding om at et lysarmatur er i ferd med å falle ned på veien i Malvik, og at et garasjetak er i ferd med å bli blåst av på Ranheim.

I Stjørdal er takplater i ferd med å løsne ved Lånkehallen, og brannvesenet jobber med sikring av taket. All aktivitet i hallen er avlyst onsdag kveld, melder NTB.

